Το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό έκανε για άλλη μια φορά την εμφάνισή του στα δύσκολα ενός αθλητή του.

Ο Παύλος Παντελίδης διανύει δύσκολες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο προπονητικό φιλικό με την Athens Kallithea, αφού χρειαστεί να μείνει για αρκετό καιρό εκτός.

Μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για αποκατάσταση του σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια, έγινε γνωστό πως θα απουσιάσει για 6-7 μήνες.

Όπως είναι κατανοητό, η μεγάλη αυτή αναποδιά στενοχώρησε βαθύτατα τον ποδοσφαιριστή των «πρασίνων», ο οποίος ξεκινούσε την πρώτη του σεζόν έχοντας κάνει προετοιμασία σε μία μεγάλη ομάδα και αποτελώντας παράλληλα μέλος του ροτέισόν της.

Σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή, η οικογένεια του Παναθηναϊκού στάθηκε δίπλα του με όλους τους τρόπους. Αρχικά έγινε μία ανάρτηση στα social media του «τριφυλλιού» μέσω της οποίας του ευχήθηκαν περαστικά.

Έπειτα ήρθε το πιο έμπρακτο μέρος της στήριξης αυτής, αφού τόσο ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος όσο και ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Στέφανος Κοτσόλης, αλλά και αρκετοί συμπαίκτες του, βρέθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για να του δώσουν δύναμη και κουράγιο, αλλά και να του διατρανώσουν πως όλοι είναι εκεί για κείνον γι' αυτές τις δύσκολες στιγμές.