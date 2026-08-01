Παναθηναϊκός: «Στους 6-7 μήνες το διάστημα απουσίας του Παντελίδη»

Το ιατρικό δελτιό του Παναθηναϊκού με την επίσημη ενημέρωση για τον χρόνο απουσίας του Παύλου Παντελίδη.

Μεγαλύτερο θα είναι τελικά το διάστημα που θα κληθεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων ο Παύλος Παντελίδης, αφού η επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού αναφέρει πως εκείνος δεν θα απουσίασε για 4-6 μήνες, αλλά για 6-7.

Κάτι που σημαίνει πως με βάση και τις προπονήσεις που θα χρειαστεί για να επανέλθει, η επανένταξή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας πάει για τον Μάρτιο κι έτσι το κενό που δημιουργείται στη θέση του είναι αρκετά σημαντικό.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων.