Παναθηναϊκός: «Στους 6-7 μήνες το διάστημα απουσίας του Παντελίδη»
Μεγαλύτερο θα είναι τελικά το διάστημα που θα κληθεί να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων ο Παύλος Παντελίδης, αφού η επίσημη ενημέρωση του Παναθηναϊκού αναφέρει πως εκείνος δεν θα απουσίασε για 4-6 μήνες, αλλά για 6-7.
Κάτι που σημαίνει πως με βάση και τις προπονήσεις που θα χρειαστεί για να επανέλθει, η επανένταξή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας πάει για τον Μάρτιο κι έτσι το κενό που δημιουργείται στη θέση του είναι αρκετά σημαντικό.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.
Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων.
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