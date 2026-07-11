ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη
Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο και τελευταίο φιλικό του στην Ολλανδία γνώρισε την πρώτη του ήττα με 3-2 από τη Τβέντε, με γκολ στο 94'.
Το χειρότερο, βέβαια, είναι ότι έχασε τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε την εικόνα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι στο τελευταίο φιλικά, πριν ξεκινήσει μία ακόμα απαιτητική σεζόν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σταύρος Σουντουλίδης
🗣️ Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, μετά το τέλος του φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε και την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία.#paokfc pic.twitter.com/Rk0XrKbaeY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.