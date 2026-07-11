ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη

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ΠΑΟΚ - Τβέντε 2-3: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη

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Ο απεσταλμένος του Gazzetta στην Ολλανδία, σχολίασε το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Τβέντε.

Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο και τελευταίο φιλικό του στην Ολλανδία γνώρισε την πρώτη του ήττα με 3-2 από τη Τβέντε, με γκολ στο 94'.

Το χειρότερο, βέβαια, είναι ότι έχασε τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε την εικόνα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι στο τελευταίο φιλικά, πριν ξεκινήσει μία ακόμα απαιτητική σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σταύρος Σουντουλίδης

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@Photo credits: eurokinissi
     

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