Ο Αρίτζ Ελουστόντο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει γλιτώσει τα χειρότερα. Αποστολή στην Ολλανδία Σταύρος Σουντουλίδης.

Στον ΠΑΟΚ φαίνεται να υπάρχει ανακούφιση μετά την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού τιμ για τον Αρίτζ Ελουστόντο.

Ο 32χρονος Ισπανός στόπερ τραυματίστηκε στο φιλικό με τη Τβέντε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και αντικαταστάθηκε από τον 19χρονο Δημήτρη Μπαταούλα. Ο Ελουστόντο μετά τον τραυματισμό έπιασε το δεξί γόνατο και φυσικά υπήρξε έντονη ανησυχία για το μέγεθος της ζημιάς.

Η πρώτη εκτίμηση, όμως, είναι ότι ο τραυματισμός είναι μυϊκός. Ο Ελουστόντο ένιωσε ενόχληση στον δικέφαλο. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει οριστικά τη Δευτέρα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ επιστρέφει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και ο παίκτης τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί ποιο είναι το πρόβλημα και ο χρόνος απουσίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ελουστόντο είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον πρώτο επίσημο αγώνα στα προκριματικά του Europa League με αντίπαλο τη Ντιναμό Κιέβου ή την Κλουζ στις 23 του μήνα.

Οι διαθέσιμοι κεντρικοί στην παρούσα φάση για τη συγκεκριμένη θέση είναι οι Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, ενώ στόπερ μπορεί ν' αγωνιστεί και ο Θυμιάνης.