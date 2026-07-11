Στο 87' ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε σε 2-2.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είδε την Τβέντε να γυρίζει τη φιλική αναμέτρηση σε 1-2, ωστόσο στο 87' οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με σκόρερ τον Γερεμέγεφ.

Ο Κένι έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τον ΠΑΟΚ.

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