ΠΑΟΚ - Τβέντε: Το γκολ του Γερεμέγεφ για το 2-2
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Στο 87' ο Γερεμέγεφ με το κεφάλι βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Τβέντε σε 2-2.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είδε την Τβέντε να γυρίζει τη φιλική αναμέτρηση σε 1-2, ωστόσο στο 87' οι ασπρόμαυροι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με σκόρερ τον Γερεμέγεφ.
Ο Κένι έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Γερεμέγεφ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τον ΠΑΟΚ.
@Photo credits: INTIME
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