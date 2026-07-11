Ολυμπιακός - Λέουβεν 1-1: Τα Highlights της ερυθρόλευκης ισοπαλίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός είδε τον Αντρέ Λουίζ να βάζει γκολάρα αλλά ο Μούρου έκανε το 1-1 για την ομάδα της Λέουβεν.
Οι Ολυμπιακός και Λέουβεν έμειναν στο 1-1 στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι. Σε έναν αγώνα που είχε φάσεις αλλά και μεγάλες ερυθρόλευκες ευκαιρίες ο Λουίζ έκανε με φοβερό γκολ το 1-0. Το 1-1 έκανε με κεφαλιά ο Μούρου.
@Photo credits: COSMOTE TV
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.