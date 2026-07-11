Ο Ολυμπιακός είδε τον Αντρέ Λουίζ να βάζει γκολάρα αλλά ο Μούρου έκανε το 1-1 για την ομάδα της Λέουβεν.

Οι Ολυμπιακός και Λέουβεν έμειναν στο 1-1 στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι. Σε έναν αγώνα που είχε φάσεις αλλά και μεγάλες ερυθρόλευκες ευκαιρίες ο Λουίζ έκανε με φοβερό γκολ το 1-0. Το 1-1 έκανε με κεφαλιά ο Μούρου.