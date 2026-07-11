Το όνομα του Ζούρικο Νταβιτασβίλι συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, με Μέσο από τη Γεωργία να αναφέρει ότι η Σεντ Ετιέν έχει απορρίψει πρόταση των Ερυθρολεύκων για τον 24χρονο εξτρέμ.

Το όνομα του Ζούρικο Νταβιτασβίλι ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς δημοσίευμα από τη Γεωργία έκανε λόγο για επίσημη κίνηση των Ερυθρολεύκων προς τη Σεντ Ετιέν.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς Γεωργιανού εξτρέμ, η οποία όμως απορρίφθηκε από τον γαλλικό σύλλογο.

Η ίδια μοίρα περίμενε και την αντίστοιχη πρόταση της Μπεσίκτας, καθώς αμφότερες οι προσφορές φέρονται να κυμαίνονταν μεταξύ των 10 και 12 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν ικανοποιούν τις οικονομικές απαιτήσεις της Σεντ Ετιέν, η οποία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να εξετάσει καμία πρόταση που θα είναι χαμηλότερη από τα 20 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη της.

Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον για τον Νταβιτασβίλι δείχνει και η Αταλάντα. Η ιταλική ομάδα παρουσιάζεται έτοιμη να προσφέρει επίσης ένα ποσό της τάξεως των 10-12 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη πρόταση, γνωρίζοντας ότι οι Γάλλοι δεν προτίθενται να κάνουν καμία έκπτωση στην περίπτωσή του.