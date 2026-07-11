Ολυμπιακός: Η Σεντ Ετιέν απέρριψε πρότασή του για τον Νταβιτασβίλι σύμφωνα με δημοσίευμα
Το όνομα του Ζούρικο Νταβιτασβίλι ήρθε στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, καθώς δημοσίευμα από τη Γεωργία έκανε λόγο για επίσημη κίνηση των Ερυθρολεύκων προς τη Σεντ Ετιέν.
Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς Γεωργιανού εξτρέμ, η οποία όμως απορρίφθηκε από τον γαλλικό σύλλογο.
Η ίδια μοίρα περίμενε και την αντίστοιχη πρόταση της Μπεσίκτας, καθώς αμφότερες οι προσφορές φέρονται να κυμαίνονταν μεταξύ των 10 και 12 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ποσά αυτά δεν ικανοποιούν τις οικονομικές απαιτήσεις της Σεντ Ετιέν, η οποία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να εξετάσει καμία πρόταση που θα είναι χαμηλότερη από τα 20 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του παίκτη της.
Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον για τον Νταβιτασβίλι δείχνει και η Αταλάντα. Η ιταλική ομάδα παρουσιάζεται έτοιμη να προσφέρει επίσης ένα ποσό της τάξεως των 10-12 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη πρόταση, γνωρίζοντας ότι οι Γάλλοι δεν προτίθενται να κάνουν καμία έκπτωση στην περίπτωσή του.
🚨 ASSE aren’t want to consider any offer for Zuriko Davitashvili below €20M 🟢— Geo Team (@Geo__team) July 11, 2026
Atalanta BC haven't yet submitted an official bid for the Georgian, although are ready to offer €10–12 million for Zuriko.
ASSE already rejected offers from Beşiktaş and Olympiacos on these terms. pic.twitter.com/LckpvmLgkY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.