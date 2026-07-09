Άρης: Την πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκέζτεπε ανακοίνωσαν οι «κίτρινοι»
Επιστροφή στην Τουρκία αλλά για άλλη αυτή την φορά ομάδα για τον Νόα Σούντμπεργκ. Ο πρώην πλέον κεντρικός αμυντικός του Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γκεζτέπε, κάτι που έκαναν γνωστό και οι «κίτρινοι» με ανακοίνωσή τους.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του Noah Kemeseng Sonko Sundberg στην τουρκική Göztepe S.K.
H ΠΑΕ ΑΡΗΣ τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».
Ο Νόα Σούντμπεργκ αγωνίστηκε στον Άρη 16 φορές πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας και μία ασίστ.
Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) July 9, 2026
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