Στην Τουρκία και την Γκεζτέπε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νόα Σούντμπεργκ με τον Άρη να ανακοινώνει την πώλησή του.

Επιστροφή στην Τουρκία αλλά για άλλη αυτή την φορά ομάδα για τον Νόα Σούντμπεργκ. Ο πρώην πλέον κεντρικός αμυντικός του Άρη θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γκεζτέπε, κάτι που έκαναν γνωστό και οι «κίτρινοι» με ανακοίνωσή τους.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του Noah Kemeseng Sonko Sundberg στην τουρκική Göztepe S.K.

H ΠΑΕ ΑΡΗΣ τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».

Ο Νόα Σούντμπεργκ αγωνίστηκε στον Άρη 16 φορές πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας και μία ασίστ.