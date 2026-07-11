Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει το απόγευμα (17:00) το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας την Τβέντε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Το τελευταίο του τεστ πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων δίνει το απόγευμα του Σαββάτου (11/7, 17:00 ώρα Ελλάδας) ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζοντας την Τβέντε στην Ολλανδία. Πρόκειται για το τέταρτο και τελευταίο φιλικό του Δικεφάλου επί ολλανδικού εδάφους και ουσιαστικά για την πρόβα τζενεράλε ενόψει των αναμετρήσεων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ολοκληρώνει ένα απαιτητικό δεκαπενθήμερο προετοιμασίας έχοντας αφήσει μέχρι στιγμής θετικές εντυπώσεις. Οι τρεις νίκες στα ισάριθμα προηγούμενα φιλικά συνδυάστηκαν με αρκετές δοκιμές σε πρόσωπα, σχηματισμούς και αγωνιστικές συμπεριφορές, δίνοντας στον Ιταλό τεχνικό την ευκαιρία να σχηματίσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το έμψυχο δυναμικό που έχει στη διάθεσή του.

Πέντε απουσίες και τελευταίες δοκιμές

Θα δούμε αν σήμερα ο Λίσι θα έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ο Δημήτρης Χατσίδης ακολούθησε προληπτικά πρόγραμμα στο γυμναστήριο λόγω επιβάρυνσης, ενώ εκτός παραμένει και ο Δημήτρης Κωττάς, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δικέφαλο.

Στα θετικά η επιστροφή του Γίρι Παβλένκα σε κανονικούς ρυθμούς μαζί με την ομάδα.

Στο απουσιολόγιο εξακολουθούν να βρίσκονται ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, που συνεχίζει το τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του μετά την επέμβαση στο πόδι, ο Σόλα Σορετίρε και ο Σουαλιό Μεϊτέ, οι οποίοι συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η αποστολή θα διανυκτερεύσει στην Ολλανδία και το πρωί της Κυριακής θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη.

Αλλαγή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της αναμέτρησης άλλαξε την τελευταία στιγμή. Αρχικά είχε συμφωνηθεί να διεξαχθούν δύο παιχνίδια διάρκειας 90 λεπτών, ώστε οι δύο προπονητές να μοιράσουν τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές τους.

Τελικά αποφασίστηκε να διεξαχθεί μία μόνο φιλική αναμέτρηση, με ώρα έναρξης στις 16:00 τοπική ώρα (17:00 Ελλάδας). Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Δυνατό τεστ απέναντι στην Τβέντε

Η Τβέντε ολοκλήρωσε την περσινή Eredivisie στην τέταρτη θέση, εξασφαλίζοντας συμμετοχή στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φερεντσβάρος - Βοϊβοντίνα.

Στο πρώτο φιλικό του καλοκαιριού επικράτησε με 1-0 της Αμπερντίν, ενώ το μεγάλο μεταγραφικό της νέο είναι η επιστροφή του διεθνούς επιθετικού Βουτ Βέγκχορστ. Ο 33χρονος φορ, με θητεία σε Βόλφσμπουργκ, Μπέρνλι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χόφενχαϊμ και Άγιαξ, επέστρεψε στην ομάδα της γενέτειράς του και αναμένεται να αποτελέσει το σημείο αναφοράς της επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, οι Ολλανδοί έχασαν έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές τους, καθώς ο βασικός αριστερός μπακ Ματς Ροτς παραχωρήθηκε στη Χόφενχαϊμ έναντι περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Πού θα δείτε το παιχνίδι

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το υβριδικό κανάλι του OPEN, αλλά και μέσω του επίσημου καναλιού του σταθμού στο YouTube, δίνοντας στους φίλους του ΠΑΟΚ την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την τελευταία αγωνιστική δοκιμή της ομάδας πριν από την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.