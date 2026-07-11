Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο gazzetta γιατί δεν πρέπει να υποτιμώνται παιδιά στον ολυμπιακό που έχουν αξία.

Γίνεται πολύς λόγος στον Ολυμπιακό για απόκτηση κεντρικών χαφ που θα κάνουν τη διαφορά. Τόσος πολύς κι από όλους μας, που νομίζω ότι υποτιμάμε κάποια παιδιά που έχουν τη δική τους αξία.

Για παράδειγμα, στο πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού, ο Μουζακίτης κι ο Σιπιόνι, τα πήγαν μια χαρά στο α΄ ημίχρονο που οι δυό τους ήταν βασικοί στον κεντρικό άξονα. Έκαναν καλή δουλειά, τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά, σε μία στιγμή κι επιθετικά.

Ο Μούζα είχε σωστές πάσες, κάποιες μάλιστα κι αρκετά έξυπνες για να βγουν καλές επιθέσεις. Είχε μία πολύ καλή άμυνα, βγήκε πρώτος στην μπάλα κι έκοψε, ενώ από μία όμορφη μπαλιά του στην αντίπαλη περιοχή θα μπορούσε εύκολα να προκύψει φάση για γκολ. Τον είδαμε φρέσκο, ευκίνητο και απλά αυτό που του έλειψε ήταν ίσως ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες.

Ο Σιπιόνι έκοψε κι έκλεψε ουκ ολίγες φορές (από ένα καλό κλέψιμο είχε και το σουτ στο δοκάρι), βγήκε κι αυτός πρώτος στη φάση κι έκοψε, ενώ όταν χρειάστηκε γύρισε πίσω και βοήθησε τον δεξιό μπακ Μαφέο. Ίσως κάπου δεν ολοκληρώνει κάποια κλεψίματα του και χάνει μετά την μπάλα, αλλά μας έβγαλε καλή εικόνα.

Γι΄ αυτό λέω, μην υποτιμάμε παιδιά του Ολυμπιακού, με αξία. Θα είμαστε λάθος. Άσε που αυτοί κατά πάσα πιθανότητα θα κληθούν να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά στον πρώτο προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ…

Παρεμπιπτόντως, ένας τρίτος κεντρικός χαφ, που παίζει πιο ψηλά, ο Τσικίνιο, είχε καλή δραστηριότητα κι αυτός στο α΄ ημίχρονο του φιλικού, πήρε προσπάθειες, μοίρασε παιχνίδι, αλλά σίγουρα μπορούσε να είχε καλύτερα τελειώματα, ακόμη και σε επίπεδο κακής απόφασης σε μία αντεπίθεση που εύκολα θα μπορούσε να φέρει γκολ.

Άσχετο: Η διαφωνία που προέκυψε χθες με τον Στάνιτς αφορούσε το δικό του συμβόλαιο, πολύ απλά γιατί ζητάει 1,5 εκ. ευρώ ετησίως, δηλαδή πέντε φορές πάνω (!) απ΄ όσα παίρνει στη Λούντογκορετς…Η λογική λέει ότι ο μάνατζερ του (ο πατέρας του Μπέλιτς, που είχε περάσει μία εποχή από τον Ολυμπιακό Β) θα προσγειωθεί σε πιο βολικά για τη μεταγραφή νούμερα, έστω κι αν επικαλείται προτάσεις από Ιταλία κι Ισπανία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε αυτό το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού μου άρεσαν κάποιες εκτελέσεις κόρνερ. Κυρίως από τον Ρόντινεϊ, αλλά κι από τον Φορτούνη. Απλά δεν ήταν καλές οι κεφαλιές των στόπερ (Πιρόλα και Κουτσίδη), ενώ και ο Έσε σε μία δική του κεφαλιά ήταν άστοχος.

Μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ήταν στοχευμένες εκτελέσεις και ότι έχουν δουλευτεί πράγματα στις προπονήσεις. Μακάρι θα πω με μεγάλη χαρά αν όντως είναι έτσι όπως το βλέπω.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😃