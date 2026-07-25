Για πρώτη φορά σε βασική εντεκάδα θα ξεκινήσουν οι Ρόκα και Σάλιακας για τον Ολυμπιακό ενώ στο αρχικό σχήμα είναι και ο Ελ Καμπί κόντρα στην Άλκμααρ.

Με τελείως διαφορετική εντεκάδα θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στο φιλικό κόντρα στην Άλκμααρ σε σχέση με αυτό απέναντι στην Άντβερπ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ρίχνει στη μάχη τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που ενσωματώθηκε πριν από λίγες μέρες στην προετοιμασία.

Συγκεκριμένα, ο Στουρνάρας ξεκινάει στην εστία με τον Ονιεμαέτσι και τον Σάλιακα στα δύο άκρα της άμυνας, έχοντας ως δίδυμο στα στόπερ τους Κάρμο και Σμαϊλοβιτς. Ο Έσε με τον Μουζακίτη μοιράζονται τη μεσαία γραμμή ενώ ο Ροντινέι με τον Ρόκα θα κινηθούν στα άκρα έχοντας τον Ελ Καμπί στην κορυφή και πίσω του τον Ζότα Σίλβα.

Να θυμίσουμε ότι τόσο ο Σάλιακας, όσο και ο Ρόκα ξεκινούν για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα καθώς έχουν αγωνιστεί μόνο ως αλλαγή.