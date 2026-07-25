Ολυμπιακός - Άλκμααρ: Με Ελ Καμπί, Ρόκα και Σάλιακα η εντεκάδα
Με τελείως διαφορετική εντεκάδα θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στο φιλικό κόντρα στην Άλκμααρ σε σχέση με αυτό απέναντι στην Άντβερπ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ρίχνει στη μάχη τον Αγιούμπ Ελ Καμπί που ενσωματώθηκε πριν από λίγες μέρες στην προετοιμασία.
Συγκεκριμένα, ο Στουρνάρας ξεκινάει στην εστία με τον Ονιεμαέτσι και τον Σάλιακα στα δύο άκρα της άμυνας, έχοντας ως δίδυμο στα στόπερ τους Κάρμο και Σμαϊλοβιτς. Ο Έσε με τον Μουζακίτη μοιράζονται τη μεσαία γραμμή ενώ ο Ροντινέι με τον Ρόκα θα κινηθούν στα άκρα έχοντας τον Ελ Καμπί στην κορυφή και πίσω του τον Ζότα Σίλβα.
Να θυμίσουμε ότι τόσο ο Σάλιακας, όσο και ο Ρόκα ξεκινούν για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα καθώς έχουν αγωνιστεί μόνο ως αλλαγή.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άλκμααρ! / Our line-up for today’s match against AZ Alkmaar! 🔴⚪️#OlympiacosFC pic.twitter.com/nDfM9VWtI7— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.