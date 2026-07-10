Ολυμπιακός: Διπλή προπόνηση στην Ολλανδία την Παρασκευή
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Η προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού - επί ολλανδικού εδάφους - συνεχίστηκε με διπλή προπόνηση την Παρασκευή (10/7).
Το πρωί το προπονητικό πρόγραμμα στον Ολυυμπιακό περιελάμβανε εναλλασσόμενα παιχνίδια 5 VS 5 και παιχνίδια 10 VS 10. Το απόγευμα υπήρξε άσκηση με μεταβιβάσεις, κατοχή 10 VS 10, επιθετικοί συνδυασμοί και παιχνίδι 10 VS 10 στο μισό γήπεδο. Μετά την διπλή προπόνηση της Παρασκευής θα διεξαχθεί το 2ο φιλικό των Πειραιωτών (το Σάββατο) με αντίπαλο τη Λέουβεν.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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