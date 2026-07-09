Ο Ζότα Σίλβα μετείχε στην πρώτη του χρονικά προπόνηση στον Ολυμπιακό που είχε φουλ πρόγραμμα στην Ολλανδία.

Στην προπόνηση της ομάδας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία (την Πέμπτη), στην οποία συμμετείχε ο Ζότα Σίλβα, το πρόγραμμα περιλάμβανε:

Προθέρμανση – Με τεχνική

Κατοχή 9 VS 5 – δύο τετράγωνα

Τελειώματα με συνδυασμούς μέσα στην περιοχή

Παιχνίδι 7 VS 7 με τρεις ομάδες

Η προετοιμασία των Πειραιωτών θα συνεχιστεί την Παρασκευή. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο το δεύτερο φιλικό μετά τη Ράκοβ, αυτό με τη βελγική Λέουβεν στο Vlaardingen.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!