Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα της Πέμπτης με παρόντα τον Ζότα
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Ο Ζότα Σίλβα μετείχε στην πρώτη του χρονικά προπόνηση στον Ολυμπιακό που είχε φουλ πρόγραμμα στην Ολλανδία.
Στην προπόνηση της ομάδας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία (την Πέμπτη), στην οποία συμμετείχε ο Ζότα Σίλβα, το πρόγραμμα περιλάμβανε:
- Προθέρμανση – Με τεχνική
- Κατοχή 9 VS 5 – δύο τετράγωνα
- Τελειώματα με συνδυασμούς μέσα στην περιοχή
- Παιχνίδι 7 VS 7 με τρεις ομάδες
Η προετοιμασία των Πειραιωτών θα συνεχιστεί την Παρασκευή. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένο το δεύτερο φιλικό μετά τη Ράκοβ, αυτό με τη βελγική Λέουβεν στο Vlaardingen.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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