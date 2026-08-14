Επόμενος προπονητής Ολυμπιακού: Τα φαβορί και οι αποδόσεις

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη θέση στον πάγκο του Ολυμπιακού και δεν αποκλείεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τους «ερυθρόλευκους» τον Φεβρουάριο του 2024 και έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ιστορίας του Ολυμπιακού. Η κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ την επόμενη σεζόν ακολούθησε το νταμπλ στην Ελλάδα.

Ο αποκλεισμός όμως από τη Ναϊμέγκεν και η εικόνα των «ερυθρόλευκων» από το τέλος του περσινού πρωταθλήματος, έχουν οδηγήσει σε αναμονή αποφάσεων.

Τα φαβορί για τον πάγκο του Ολυμπιακού

Υποψήφιοι αντικαταστάτες υπάρχουν και φαβορί για να αναλάβει τους Πειραιώτες παρουσιάζεται ο Μαρθελίνο.

Μαρθελίνο

Ο Ισπανός τεχνικός έχει απασχολήσει αρκετές φορές το ελληνικό κοινό, καθώς έχει βρεθεί στα ρεπορτάζ των ομάδων.

Το καλοκαίρι αποχώρησε από τη Βιγιαρεάλ μετά τη δεύτερη θητεία του εκεί και κυκλοφορεί ελεύθερος. Αποτελεί μία επιλογή από το πάνω «ράφι» και η απόδοσή του να κάτσει στον πάγκο του Ολυμπιακού προσφέρεται σε απόδοση 3.00 στη Novibet.

Έντερ Σαράμπια

Ισπανός είναι και ο προπονητής που φαντάζει ως το δεύτερο φαβορί για την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών.

Ο Έντερ Σαράμπια βρισκόταν για μία διετία στην Έλτσε, την οποία αρχικά οδήγησε στη La Liga και την κράτησε στην κατηγορία. Αυτό είναι στην ουσία και το καλύτερο δείγμα γραφής του, ενώ υπήρξε και βοηθός προπονητή του Κίκε Σετιέν στις Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα.

Ο 45άρης κόουτς δεν έχει ομάδα τη δεδομένη χρονική περίοδο, αλλά δεν θα αργήσει να βρει. Στο 4.00 η απόδοσή του στη Novibet για να αναλάβει τον Ολυμπιακό.

Γνώριμα Ονόματα από το Ελληνικό Πρωτάθλημα

Ένα πολύ γνωστό όνομα στο ελληνικό κοινό βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους αντικαταστάτες του Μεντιλίμπαρ.

Ραζβάν Λουτσέσκου

Ο λόγος για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ και ανέλαβε την Αλ Σαντ του Κατάρ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συνδέσει το όνομά του με τον «Δικέφαλο του Βορρά», είναι άριστος γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στο 5.00 η απόδοση να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή του Ολυμπιακού.

Σέρτζιο Κονσεϊσάο

Ακόμη ένας γνώριμος του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στη λίστα είναι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Ο πρώην παίκτης των Θεσσαλονικιών έχει μία αξιόλογη καριέρα και ως προπονητής.

«Έχτισε» το όνομά του στην Πόρτο, είχε ένα ανεπιτυχές πέρασμα από τη Μίλαν, ενώ μετά την αποχώρησή του από την Αλ-Ιτιχάντ το καλοκαίρι παραμένει χωρίς σύλλογο. Στο 7.00 η απόδοση στη Novibet για να αναλάβει τον Ολυμπιακό.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

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