Ματσάρι: «Θα κάνω αυτά που πρέπει στον Ηρακλή, νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου»

Ο Βάλτερ Ματσάρι παρουσιάστηκε από τον Ηρακλή και μίλησε για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, το όραμά που έχει για τον Γηραιό, αλλά και το θέμα Ινσίνιε.

Η εποχή Βάλτερ Ματσάρι ξεκίνησε και επίσημα στον Ηρακλή, με τον Ιταλό τεχνικό να παρουσιάζεται από τον Γηραιό στους εκπροσώπους του τύπου ενόψει της σεζόν βρίσκει τους Κυανόλευκους στα... σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα στη συνέντευξη Τύπου, ο 64χρονος προπονητής μίλησε για το πλάνο που έχει στο μυαλό του, τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στους Κυανόλευκους και την προσπάθεια που γίνεται ώστε ο Ηρακλής να είναι ανταγωνιστικός μετά την άνοδο στη Super League, έπειτα από 9 χρόνια απουσίας. Ακόμα έδωσε και μια απάντηση για την περίπτωση του Ινσίνιε, ο οποίος ήταν κοντά να κλείσει στην ομάδα, ωστόσο επέλεξε τη Σαμπντόρια.

Την παρουσίασή του έκανε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία του ο Ματσάρι να παραμείνει στον σύλλογο για αρκετά χρόνια. Στη συνέντευξη Τύπου έδωσαν το «παρών» επίσης ο αθλητικός διευθυντής Άγγελος Μπασινάς, ο σύμβουλος διοίκησης Γιάννης Κόντης και η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Έλλη Περράκη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός: «Νιώθω σαν να ξεκινάω σήμερα την καριέρα μου.Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την Ελλάδα, είμαι άνθρωπος της… θάλασσας. Μου προτάθηκαν συνεργασίες από χώρες που κάποιες είχαν και… πόλεμο, αλλά δεν σκεφτόμουν να πάω. Έχω μεγάλο ενθουσιασμό για αυτή τη θέση και όταν μίλησα με τον πρόεδρο. Άρχισα στο Λιβόρνο πριν 23 χρόνια. Μου έγινε προσφορά στη μέση της χρονιάς να εργαστώ σε ομάδες αλλά δεν ήθελα να το κάνω. Την τελευταία φορά βέβαια στην Τορίνο που έγινε αυτό κάναμε ρεκόρ βαθμών. Προτιμώ να παίρνω ομάδες από το καλοκαίρι και να ξεκινώ από την αρχή. Αυτός είναι βασικός λόγος που έρχομαι με ενθουσιασμό, αισθάνομαι ότι… ξανάνιωσα. Θα δώσω μεγαλύτερη σημασία στη λεπτομέρεια από τότε που ξεκινούσα. Θα κάνω αυτά που πρέπει, να είμαστε συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Θα ήθελα να έχω καλό ποδόσφαιρο με καλά αποτελέσματα. Ο καθένας μπορεί να βλέπει το ποδόσφαιρο από τη δική του οπτική. Είμαι έμπειρος και θέλω να βγάλω το 110% από τους παίκτες. Πρέπει να πω στους φιλάθλους ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Θα είμαι ο εγγυητής μεταξύ των παικτών και των υπολοίπων, θα πρέπει να δώσουν τα πάντα για τον πρόεδρο, τον προπονητή τους και τους φιλάθλους. Τα όμορφα λόγια μεταφράζονται με τη δουλειά, τον ιδρώτα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Η πρώτη μας δουλειά είναι ο σεβασμός στους ρόλους, είμαι 44 χρόνια στο ποδόσφαιρο, πρώτα ήμουν παίκτης από Serie B στη Serie A, μετά 23 χρόνια σαν προπονητής. Αυτό που σας λέω θα κάνει τη διαφορά. Το δύσκολο είναι όχι μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να φανεί αυτό στο γήπεδο. Να το δουν οι φίλαθλοι και ο πρόεδρος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Όταν προπονούσα στο Λιβόρνο, γεννήθηκα στην περιφέρεια, με υποδέχτηκαν με σφυρίγματα, κανείς δεν είναι προφήτης στον τόπο του. Ουσιαστικά η πραγματικά μου εμπειρία είναι ότι έφερα τη Λιβόρνο μετά από 55 χρόνια στη Serie A. Μετά τρία χρόνια στη Ρετζίνα, ο πρόεδρος άλλαζε κάθε χρόνο τρεις προπονητές. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έμεινε τρία χρόνια συνεχόμενα και κάναμε ρεκόρ ιστορικά. Πρέπει να επιστρέψω στη νοοτροπία που είχα όταν προπονούσα τη Λιβόρνο. Σήμερα είναι σαν να ξεκινάω μία καινούργια καριέρα. Πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι η ομάδα έχει λίγο χρόνο που επέστρεψε στη Super League. Πρέπει να στείλω ένα αντικειμενικό μήνυμα, επειδή είμαι σοβαρός επαγγελματίας πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η ομάδα πρέπει να δουλέψει με ταπεινότητα».

Όσον αφορά την περίπτωση Ινσίνιε και το «φλερτ» του Ηρακλή, ο άλλοτε τεχνικός της Νάπολι έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να λειτουργεί η ομάδα, ξεκαθαρίζοντας πως οι αποφάσεις και οι συζητήσεις που αφορούν τον σύλλογο πρέπει να μένουν σε αυτόν: «Θέλω να είμαι σωστός άνθρωπος, για να μπορώ να δώσω συμβουλές στον πρόεδρο και την ΠΑΕ. Το έδειξα αυτό και σήμερα. Τα πράγματα που λέμε στην ΠΑΕ πρέπει να μένουν μεταξύ μας. Αν μιλάμε όλοι για ποδόσφαιρο και όλοι λένε τη δική τους γνώμη, τότε θα γίνει μεγάλο μπέρδεμα. Πρέπει να μιλούν ο προπονητής, ο πρόεδρος και ένας αθλητικός διευθυντής. Δεν πιστεύω ότι το όνομα ”Ινσίνιε” βγήκε από το δικό μου στόμα. Σε αυτή τη φάση προτιμώ να το σταματήσω εδώ το θέμα αυτό».