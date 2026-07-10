Ανείπωτη τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Νεκρή η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια, Άννα-Μαρία Πανταζώνη

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου μιας 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, την ώρα που η Άννα- Μαρία επέστρεφε από την προπόνησή της. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, με την ίδια συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο επρόκειτο να ταξιδέψει στη Βουλγαρία για φιλικούς αγώνες, όμως το νήμα της ζωής της κόπηκε πρόωρα και άδικα. Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον άδικο χαμό της νεαρής παίκτριας και έκανε γνωστό πως θα ακυρώσει τους φιλικούς αγώνες.

Αναλυτικα:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας.

Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…»