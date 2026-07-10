Στις ρίζες της ΑΕΚ: Το τρόπαιο στην Κωνσταντινούπολη και στο Πέρα Κλουμπ

Εκτός από το Πατριαρχείο, το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη πέρασε και από το Πέρα Κλουμπ.

Το τουρ του τροπαίου της ΑΕΚ περνάει αυτές τις μέρες από την Κωνσταντινούπολη. Αρχικά πήγε στο Φανάρι με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να υποδέχεται τους ανθρώπους της ΑΕΚ και να συνομιλεί διαδικτυακά και με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Το τρόπαιο υποδέχθηκε φυσικά και το Πέρα Κλουμπ. Η συγκίνηση ήταν ιδιαίτερη με τον τίτλο της Ένωσης να περνάει από τις ρίζες της Ένωσης στην Πόλη και από τη βάση ενός συλλόγου από τον οποίο προέρχονται οι ιδρυτές της ΑΕΚ.