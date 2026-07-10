Ένα τρομερό video ανέβασε ο Ολυμπιακός στο Tik Tok, με τον Σμαΐλοβιτς να γνωρίζει την αποθέωση από ολόκληρη την ομάδα και τον Ροντινέι να δίνει το σύνθημα.

Κάθε νέο πρόσωπο χρειάζεται λίγο χρόνο για να νιώσει μέλος της ομάδας. Στον Ολυμπιακό, πάντως, υπάρχει ένας… ξεχωριστός τρόπος για να υποδεχτούν κάποιον παίκτη και ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Ο Σουηδός στόπερ που αποκτήθηκε από τους Πειραιώτες από τη νορβηγική Σάντερφιορντ πέρασε το δικό του «τεστ» μπροστά στους νέους του συμπαίκτες, καθώς κλήθηκε να ανέβει στην τραπεζαρία και να τραγουδήσει την ώρα του γεύματος!

Στην αρχή η αμηχανία του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού ήταν εμφανής, όμως ο 22χρονος αμυντικός συστήθηκε στην ομάδα και ξεκίνησε το τραγούδι του, με τους Ερυθρόλευκους να τον αποθεώνουν και να τον κάνουν να νιώσει μέρος της παρέας τους. Φυσικά, από μια τέτοια στιγμή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ροντινέι. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος, γνωστός για τις… φωνητικές του ικανότητες, έδωσε το έναυσμα για το «Ro!», με όλη την ομάδα να ακολουθεί και να μιμείται τον πανηγυρισμό που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του Χάαλαντ και της Νορβηγίας. Δηλαδή να κάνει κουπί.

Δείτε το video:

Τέτοιες στιγμές άλλωστε έχουν γίνει πλέον συνήθεια για τους Ερυθρόλευκους και αρκετές φορές γίνονται viral, αφού ο Ολυμπιακός συνηθίζει να μοιράζεται αντίστοιχα βίντεο, όπως τον Τζολάκη που είχε τραγουδήσει Βασίλη Καρρά και τον Μανώλη Σιώπη να τραγουδάει Πανταζή.

