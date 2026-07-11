Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Αγγλία - Νορβηγία, το Αργεντινή - Ελβετία και τα φιλικά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Σάββατο σήμερα (11/07) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με τις καθημερινές, με τη δράση να περιορίζεται κατα κύριο λόγο στο ποδόσφαιρο.
Αρχικά στις 14:30 (Cosmote Sport 1) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ολλανδία με τη βελγική Λέουβεν στο πλαίσιο της δεύτερης φιλικής αναμέτρησης των Πειραιωτών. Αργότερα στις 18:00 (Νova Sports Prime) θα διεξαχθεί ο τελικός του Wimblendon Γυναικών, ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχουβα και τη Λίντα Νόσκοβα. Τελος στις 21:00 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την Ελβετική Γκράσχοπερς.
Για το Μουντιάλ, μία θέση στην τελική τετράδα της διοργάνωσης θα διεκδικήσουν η Αγγλία, η οποία θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Νορβηγία (00:00, ΕΡΤ1) και η Αργεντινή, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ελβετία (04:00, ΕΡΤ1).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Ολυμπιακός - Λέουβεν (14:30, Cosmote Sport 1)
- Καρολίνα Μούχοβα - Λίντα Νόσκοβα (21:00, Nova Sports Prime)
- Παναθηναϊκός - Γκράσχοπερς (21:00, ΣΚΑΙ)
- Αγγλία - Νορβηγία (00:00, ΕΡΤ1 - Live από Gazzetta)
- Αργεντινή - Ελβετία (04:00, ΕΡΤ1 - Live από Gazzetta)
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