Ηλιόπουλος και Ριμπάλτα έδωσαν το σύνθημα για τη συνέχεια: «Πάμε μπροστά δυναμικά»

Η συνομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα μετά τη συμφωνία με τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου για το νέο του συμβόλαιο ως το 2029.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επέκτεινε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029 και θα συνεχίσει για τα επόμενα τρία χρόνια στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης.

Το deal κλείδωσε μετά τη συνάντησή του με τον Μάριο Ηλιόπουλο στην Αθήνα πριν την έναρξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Οι δύο άνδρες τα είπαν και έδωσαν τα χέρια, δίνοντας παράλληλα και το σύνθημα για ακόμα καλύτερα πράγματα στη συνέχεια.

Ο Ηλιόπουλος ανέφερε στον Ριμπάλτα μετά τη συμφωνία τους: «Είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, οπότε τώρα είσαι πραγματικά οικογένειά μας. Πήγες διακοπές, γέμισες τις μπαταρίες σου. Εγώ δεν πήγα διακοπές, οπότε πρέπει να φροντίσουμε τις δικές μου μπαταρίες. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από τα άμεσα και μελλοντικά σχέδια που πρέπει να οργανώσουμε και μα χτίσουμε μαζί. Τώρα είναι η σειρά σου, πρέπει να πάμε μπροστά δυναμικά».

Έπειτα ο Ριμπάλτα είπε στον Ηλιόπουλο: «Θα πάμε. Πρώτα από όλα σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σπουδαία πράγματα μαζί και θεωρώ τα καλύτερα είναι ακόμα μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πάλι για την εμπιστοσύνη. Μόνο ΑΕΚ. Πάμε»!