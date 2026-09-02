Πώς είναι διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, την οποία πρέπει να καταθέσει στην τελική της μορφή στην UEFA μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για τη League Phase του Champions League.

Απόψε αργά το βράδυ λήγει η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, με την Ένωση να καταθέτει στην UEFA τα ονόματα των παικτών που θα υπολογίζει για τη League Phase του Champions League.

Οι κιτρινόμαυροι τη δεδομένη στιγμή από τους μη γηγενείς έχουν εκτός τον Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στη Λέφσκι στα play offs του Champions League καθώς είχε αγωνιστεί στα προκριματικά με την Γκιορ, τον Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος είχε αντικατασταθεί από τον Κέρβιν Αριάγκα και τον Χρήστο Αλεξίου.

Στην κατηγορία των γηγενών της Ομοσπονδίας, αυτός που είναι εκτός τη δεδομένη στιγμή είναι ο Μπάμπης Λυκογιάννης.

Συνεπώς, όπως έχουν τα πράγματα, ο Βιτάλις θα πρέπει να πάρει τη θέση κάποιου από τους 17 μη γηγενείς που είχε δηλώσει η ΑΕΚ για τα δύο ματς με τη Λέφσκι, ενώ ο Λυκογιάννης θα πρέπει να πάρει τη θέση του Καλοσκάμη από τη λίστα των τεσσάρων γηγενών της Ομοσπονδίας.

Όλα αυτά με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπολογίζεται κάποια πιθανή προσθαφαίρεση στο ρόστερ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η λίστα που είχε δηλώσει η ΑΕΚ για τα ματς με τη Λέφσκι

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Καλοσκάμης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης