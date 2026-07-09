ΑΕΚ: Καμία κρούση για Πένραϊς παρά το φερόμενο ενδιαφέρον από Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν
Μετά τους Ρέιντζερς από το Νησί αναφέρουν ότι άλλες δύο ομάδες εξετάζουν την περίπτωση του αριστερού μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς με τον ρεπόρτερ Μπεν Τζέικομπς να τονίζει ότι Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν έχουν ρωτήσει για τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ της Ένωσης.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ωστόσο, στην ΑΕΚ μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει φτάσει καμία κρούση ούτε από τη Μίντλεσμπρο, ούτε από την Μπλάκμπερν.
Όσο για το ενδιαφέρον των Ρέιντζερς, όπως είχαμε υπογραμμίσει, ήταν «ζεστό» τον χειμώνα, όμως το ποσό που μπορούσαν να προσφέρουν δεν γινόταν να ικανοποιήσει την Ένωση και από τότε δεν επανήλθαν.
Ο Πένραϊς υπολογίζεται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς μαζί με τον Σταύρο Πήλιο για τη θέση του αριστερού μπακ, παίρνοντας μέρος κανονικά στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία.
Middlesbrough and Blackburn have made enquiries on AEK Athens defender James Penrice.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 9, 2026
Also appreciated by Rangers, but no approach yet.🏴 pic.twitter.com/rrGNykGrmW
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