Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών της League Phase του Champions League, στην οποία θα συμμετέχει η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για τη League Phase του Champions League έμαθε τους 8 αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και πλέον αναμένεται να οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα των πρωταθλητών Ελλάδας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της League Phase του Champions League με τις ακριβείς ημερομηνίες και τη σειρά των αναμετρήσεων δεν πρόκειται να είναι έτοιμο και να ανακοινωθεί, πριν από το προσεχές Σάββατο (29/8).

Η πρεμιέρα θα γίνει το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου, όπου όλα τα ματς θα γίνουν ταυτόχρονα.

Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League