ΑΕΚ - Κλήρωση Champions League: Το καλεντάρι της League Phase
Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης για τη League Phase του Champions League έμαθε τους 8 αντιπάλους της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και πλέον αναμένεται να οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα των πρωταθλητών Ελλάδας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της League Phase του Champions League με τις ακριβείς ημερομηνίες και τη σειρά των αναμετρήσεων δεν πρόκειται να είναι έτοιμο και να ανακοινωθεί, πριν από το προσεχές Σάββατο (29/8).
Η πρεμιέρα θα γίνει το τριήμερο 8-10 Σεπτεμβρίου και η τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 27 Ιανουαρίου, όπου όλα τα ματς θα γίνουν ταυτόχρονα.
Οι ημερομηνίες της League Phase του Champions League
- 1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026
- 2η αγωνιστική: 13–14 Οκτωβρίου 2026
- 3η αγωνιστική: 20–21 Οκτωβρίου 2026
- 4η αγωνιστική: 3–4 Νοεμβρίου 2026
- 5η αγωνιστική: 24–25 Νοεμβρίου 2026
- 6η αγωνιστική: 8–9 Δεκεμβρίου 2026
- 7η αγωνιστική: 19–20 Ιανουαρίου 2027
- 8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.