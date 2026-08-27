Λυσάνδρου: «Να ξεζουμίσουμε την πρόκληση και να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Όσα είπε ο CEO της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου από το Μονακό μετά την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έμαθε τους οκτώ αντιπάλους της στην κλήρωση της League Phase του Champions League στο Μονακό, με τον Α' αντιπρόεδρο της Ένωσης και CEO του κλαμπ, Μηνά Λυσάνδρου να μιλάει στην Cosmote TV σχολιάζοντας την πρόκληση που έχουν μπροστά τους οι κιτρινόμαυροι.

«Νομίζω ότι στόχος κάθε ομάδας που πρωταγωνιστεί στη χώρα της είναι να αγωνιστεί στο Champions League, στην παιδική χαρά των μεγάλων. Υπάρχει χαρά, ανυπομονησία, περηφάνια που πρέπει να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστική παρουσία με δικαίωμα στο όνειρο», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, αναφερόμενους στους αντιπάλους της ΑΕΚ, τόνισε: «Είναι μια κλήρωση που έχει ωραίες ιστορίες. Κάθε ομάδα που έβγαινε, μου γεννούσε σκέψεις. Και η Ρεάλ και η Ρόμα ήταν αντίπαλοι το 2002 και δεν χάσαμε. Υπάρχει η επιστροφή του Λιούμπισιτς με τη ΛΑΣΚ, η επιστροφή του Ζουμπκόφ κόντρα στη Σαχτάρ. Η εκπλήρωση της επιθυμίας του Ρότα να παίξει με Κωνσταντέλια και Καρέτσα κόντρα στην Ντόρτμουντ. Αυτά δίνουν μια ωραία νότα στην αντιμετώπιση των αγώνων».

Όσο για την παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League, υπογράμμισε: «Φτάσαμε ως εδώ μετά από μια αξιοσημείωτη περσινή πορεία στο Conference League γιατί όλα τα βλέπαμε βήμα-βήμα και παντρεύαμε το όνειρο με τον ρεαλισμό. Η ομάδα έχει σταθερότητα, είναι σοβαρή, είναι προετοιμασμένη και είμαι αισιόδοξος πως θα ξεζουμίσουν με ευχαρίστηση την πρόκληση. Εύχομαι να πάνε όλα καλά γιατί όλοι στην ΑΕΚ το αξίζουν».

Τέλος πρόσθεσε για τις άλλες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη: «Να στείλω τις ευχές μου σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι σημαντικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την Εθνική μας και κάθε χρόνο εύχομαι να είμαστε σε όσο πιο υψηλή διοργάνωση μπορούμε».