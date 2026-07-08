Η Κηφισιά βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Πορτογάλο δεξιό μπακ, Τιάγκο Μάνσο.

Η Κηφισιά είναι από τις πιο δραστήριες ομάδες του πρωταθλήματος στην αγορά, έχοντας ολοκληρώσει ήδη έξι μεταγραφές. Η επόμενη προσθήκη στο ρόστερ θα είναι ο δεξιός μπακ που θα πλαισιώσει τον Κώστα Αποστολάκη, με τον εκλεκτό να είναι ο Τιάγκο Μάνσο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πορτογαλία και προκύπτει από το ρεπορτάζ οι δυο πλευρές είναι κοντά σε οριστικό deal και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά σύντομα θα έχουμε «γάμο», με τον ποδοσφαιριστή να μετακομίζει στα Βόρεια Προάστια με ελεύθερη μεταγραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta o ποδοσφαιριστής αναμένεται μέσα στη μέρα στην Αθήνα για να σφραγίσει τη συμφωνία.

Πρόκειται για 26χρονο ακραίο οπισθοφύλακα ύψους 1,74μ., ο οποίος γεννήθηκε στη Λισαβόνα και σε όλη την καριέρα του έπαιζε στην πατρίδα του. Εκτός από το γεγονός πως καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά έχει την ευχέρεια να παίξει και ως αριστερό μπακ.

Την τελευταία διετία αγωνιζόταν στην Τοντέλα, με την οποία τη σεζόν 2024-25 πανηγύρισε την άνοδο στην Primeira Liga, όμως την επόμενη χρονιά η ομάδα του δεν κατάφερε να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία, καθώς τερμάτισε προτελευταία, στο -2 από την Εστρέλα Αμαδόρα και την Κάζα Πία.

Προέρχεται από γεμάτη σεζόν, καθώς μέτρησε 31 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 2 ασίστ.