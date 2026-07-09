Ο Στέφαν Ντε Φράι έβγαλε ξανά μεγάλο μέρος του προγράμματος και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος για το φιλικό του Σαββάτου (11/07) με την Γκρασχόπερς.

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού την Πέμπτη (09/07). Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, τακτική και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Στέφαν ντε Φράι συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Κάπως έτσι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ θα πάρει χρόνο συμμετοχής, πραγματοποιώντας το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο σαββατιάτικο φιλικό με τη Γκρασχόπερς (11/07-21:00) , στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ενώ στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές έκαναν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με σωστή κίνηση χωρίς τη μπάλα και διατήρηση της κατοχής υπό πίεση.

Το κυρίως μέρος του προγράμματος ήταν αφιερωμένο στην τακτική. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δούλεψε πάνω σε διάφορες αγωνιστικές καταστάσεις, δίνοντας συνεχώς οδηγίες για τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, τη σωστή τοποθέτηση των παικτών και τις κινήσεις τόσο με, όσο και χωρίς την μπάλα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ασκήσεων ζητούσε υψηλή ένταση και γρήγορες αποφάσεις διακόπτοντας αρκετές φορές το πρόγραμμα για να διορθώσει λεπτομέρειες.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις, με τους «πράσινους» να εξασκούνται τόσο στα επιθετικά όσο και στα αμυντικά στημένα. Το τεχνικό επιτελείο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοποθετήσεις, στις κινήσεις των παικτών και στους τρόπους απομάκρυνσης της μπάλας από την περιοχή.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (10/07) το πρωί.