Μόνο τα τυπικά απομένουν για την μετακίνηση του Χρίστου Σιέλη στον ΟΦΗ καθώς βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ενίσχυση του για το ρόστερ της νέας σεζόν και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μετακίνησης του Χρίστου Σιέλη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναιτωλικό.

Ο Κύπριος αμυντικός βρίσκεται στο Ηράκλειο από το βράδυ της Τετάρτης (8/7) και θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όμιλο.

Ο 26χρονος στόπερ μέτρησε 60 συμμετοχές με την ομάδα του Αγρινίου έχοντας μία ασίστ ενώ προηγουμένως είχε φορέσει τη φανέλα του Βόλου για 62 παιχνίδια.