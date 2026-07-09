Σιέλης - ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο 26χρονος στόπερ
Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ενίσχυση του για το ρόστερ της νέας σεζόν και βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μετακίνησης του Χρίστου Σιέλη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναιτωλικό.
Ο Κύπριος αμυντικός βρίσκεται στο Ηράκλειο από το βράδυ της Τετάρτης (8/7) και θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όμιλο.
Ο 26χρονος στόπερ μέτρησε 60 συμμετοχές με την ομάδα του Αγρινίου έχοντας μία ασίστ ενώ προηγουμένως είχε φορέσει τη φανέλα του Βόλου για 62 παιχνίδια.
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