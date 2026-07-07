Ο Χρίστος Σιέλης θα ακολουθήσει το ίδιο δρομολογίο με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, καθώς έφτασε σε προφορική συμφωνία με τον ΟΦΗ.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη δεύτερη θερινή προσθήκη του. Μετά τον Ανδρέα Μπουχαλάκη οι Κρητικοί αναμένεται να εντάξουν στο ρόστερ τους ακόμα έναν παίκτη που αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν στον Παναιτωλικό, καθώς έκλεισαν τον Χρίστο Σιέλη.

O Όμιλος ήταν ενεργός εδώ και μέρες στην υπόθεση του διεθνή Κύπριου στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Τίτορμο, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που τον ήθελε ο Χρήστος Κόντης, καθώς είχαν συνεργαστεί στον Βόλο και συνεπώς αποτελούσε βασική επιλογή.

O ύψους 1,86μ. σέντερ μπακ αγωνίζεται στην Ελλάδα εδώ και μια τετραετία, αφού έπαιξε από μια διετία σε Βόλο και Παναιτωλικό, ενώ είναι σε εξαιρετική ηλικία, καθώς είναι 26 ετών.

Ο Σιέλης αναμένεται να έρθει αμεσα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά, θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τους Κρητικούς.

Μετά τις αποχωρήσεις Λαμπρόπουλου - Χριστόπουλου ο Κόντης μπορεί να υπολογίζει για τους στόπερ την τριάδα του τελικού Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, ενώ στο ρόστερ υπάρχει και ο νεαρός Κοντεκάς. Aπό τη στιγμή που ο Χρήστος Κόντης επιλέγει σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα αναμένεται να γίνει κι άλλη προσθήκη στα στα στόπερ.