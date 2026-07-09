Ολυμπιακός: Η διαφορά των δύο σέντερ φορ…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta ένα βασικό του συμπέρασμα από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού.

Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Κλέϊτον ήταν ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού σε αυτό το πρώτο του φιλικό .

Στο α΄ ημίχρονο στο οποίο έπαιξε ο Βραζιλιάνος ήταν συνεχώς μέσα στις φάσεις, μόνο που τα τελειώματα του ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο-σε βαθμό εκνευριστικό: Δύο κεφαλιές απαράδεκτες, δύο προβολές σε φάσεις για γκολ επίσης απαράδεκτες, τρία σουτ επίσης απαράδεκτα.

Του πιστώνουμε του Κλέϊτον ότι μπήκε σε εφτά (!) φάσεις. Του πιστώνουμε επιπλέον ότι σε τρεις περιπτώσεις έσπασε, με τα πόδια η, το κεφάλι, καλές πάσες για τελικές. Του χρεώνουμε ότι δεν μπορεί φορ του Ολυμπιακού να τελειώνει έτσι τις φάσεις-πολύ καλύτερες εν τέλει ήταν αυτές οι πάσες του.

Είχε διάθεση, χώνονταν σε ένα σωρό φάσεις, αλλά έβγαλε μεγάλη έλλειψη ποιότητας στα τελειώματα, που είναι και το πιο σημαντικό. Κι ενώ στο καλό του ημίχρονο, το α΄, ο Ολυμπιακός έμεινε στο μηδέν επιθετικά, με τον Κλέϊτον φορ, στο κακό του, με εξαίρεση το τελευταίο δεκάλεπτο, ημίχρονο, το β΄, ο Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσουκ φορ έβαλε δύο γκολ.

Η μεγάλη διαφορά φαίνεται από το ότι σε αντίθεση με τον Κλέϊτον, που είχε μηδέν στα εφτά, ο Γιάρεμτσουκ σκόραρε στην τρίτη του τελική: δεν είχε καλή μία κεφαλιά, είχε κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι και είχε γκολ παίρνοντας το ριμπάουντ στην ίδια φάση.

Ο Ουκρανός ήταν δύσκολο να φανεί με τον Ολυμπιακό τόσο κακό από το 46΄ έως το 86’, αλλά κάποιες κινήσεις σέντερ φορ τις έκανε μια χαρά και τέλος πάντων από δικό του γκολ ήρθε η νίκη κι αυτό πάντοτε μετράει για έναν στράικερ.

Δεν ξέρω αν είναι μόνο θέμα διαφοράς ποιότητας, που ούτως η, άλλως υπάρχει. Η, μήπως είναι και θέμα ψυχολογίας, καθότι στο τέλος της περασμένης σεζόν ο Κλέϊτον ήταν σχεδόν εξαφανισμένος τέσσερις μήνες στον Ολυμπιακό, ενώ ο Γιάρεμτσουκ ήταν σε φάση ακμής στη Λιόν, με τα πέντε γκολάκια του στη Γαλλία.

Αυτό που ξέρω είναι ότι άπαντες στον Ολυμπιακό συμφωνούν ότι ο Ουκρανός εάν μείνει με την ψυχή του και την καρδιά του μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα τη νέα σεζόν.

Άσχετο: Δεν πρέπει να έχει τίποτα σοβαρό ο Ρέτσος. Από την κούραση των πρώτων προπονήσεων ήταν μία ενόχληση που έβγαλε κι έγινε αλλαγή. Δεν πειράζει. Είδαμε και λίγο τον Σμάϊλοβιτς!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ίσως ήταν και ο καλύτερος από τους τέσσερις κεντρικούς χαφ που έπαιξαν χθες ο Σιπιόνι, καθότι και έκοβε και μοίραζε και απείλησε, στη φάση του δοκαριού.

Παρεμπιπτόντως, στη συγκεκριμένη ευκαιρία ο Αργεντίνος έπρεπε να κάνει γκολ. Την έκλεψε ωραία την μπάλα, δεν σούταρε από μακριά, όπως, κακώς, συνηθίζει, αλλά έκανε το έξυπνο: πάσαρε και πάτησε στην περιοχή για να τελειώσει τη φάση.

Θα μου πείτε δοκάρι πήγε η μπάλα. Ναι, ακριβώς, δοκάρι πήγε, δεν πήγε στα δίκτυα. Κι από τη θέση που σούταρε, έπρεπε η μπάλα να πάει μέσα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀