Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ με τον 21χρονο Έλληνα στόπερ να ανακοινώνεται με τη μορφή δανεισμού.

Μόνο τα τυπικά απέμεναν για την απόκτηση του Χρήστου Αλεξίου από την ΑΕΚ καθώς ο 21χρονος Έλληνας στόπερ είχε ακολουθήσει την κιτρινόμαυρη αποστολή στην προετοιμασία στο Άπελντορν της Ολλανδίας έχοντας το πράσινο φως από την Ίντερ.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει σε συμφωνία με τους Νερατζούρι για τον δανεισμό του Αλεξίου για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς στα 3 εκατ. ευρώ και την Ίντερ για το επόμενο καλοκαίρι να διατηρεί το δικαίωμα της επαναγοράς του.

Τα διαδικαστικά ολοκληρώθηκαν και η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη μεταγραφική προσθήκη του Αλεξίου, η οποία είναι η τέταρτη για το φετινό καλοκαίρι μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν και Σαρακασίδη.

Ο Αλεξίου το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε τη δουλειά με τους συμπαίκτες του στην Ολλανδία καθώς εντάχθηκε στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς, πραγματοποιώντας την πρώτη του προπόνηση, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να παίρνει τη φανέλα με το νούμερο «5».

Όπως ήταν γνωστό, ο Αλεξίου είχε προχωρήσει στη φωτογράφιση και στο βίντεο της μεταγραφής του πριν την αναχώρηση για την Ολλανδία, με τον ίδιο να παίρνει γεύση από την Allwyn Arena.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Αλεξίου

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα διεθνή με την Κ21 αμυντικού Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ, με συμφωνία δανεισμού για μια σεζόν και οψιόν αγοράς.

Ο Χρήστος Αλεξίου γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και έχει ύψος 1,86 μ. Σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Ατρομήτου και μόλις στα 16 του χρόνια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Ίντερ, η οποία προχώρησε στην απόκτησή του.

Η εξέλιξη του Έλληνα στόπερ στα τμήματα υποδομής του ιταλικού συλλόγου ήταν γρήγορη και σταθερή, φτάνοντας να γίνει αρχηγός της Primavera, κατακτώντας μάλιστα το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25. Επίσης, υπήρξε διεθνής με τις ομάδες Κ17 και Κ19 της Ελλάδας και μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 10 εμφανίσεις με την Εθνική Κ21.

Χρήστο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ.

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!

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