Αλεξίου: «Να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα με την ΑΕΚ»

Οι πρώτες δηλώσεις του Χρήστου Αλεξίου μέσα από τα αποδυτήρια της Allwyn Arena μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΑΕΚ.

Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα είναι ο Χρήστος Αλεξίου, με την Ένωση να ολοκληρώσει την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Ίντερ.

Ο 21χρονος Έλληνας στόπερ εντάχθηκε στην προετοιμασία της ΑΕΚ το πρωί της Τετάρτης, έχοντας κάνει ήδη την παρουσίασή του στην Allwyn Arena πριν φύγει η αποστολή για την Ολλανδία, όπου και διευθετήθηκαν οι τελικές λεπτομέρειες της μεταγραφής του.

Ο Αλεξίου στο πλαίσιο της παρουσίασής του από την ΑΕΚ ευχήθηκε όλα του τα όνειρα με την κιτρινόμαυρη φανέλα να γίνουν πραγματικότητα.

«Είμαι χαρούμενος που υπέγραψα στην ΑΕΚ. Εύχομαι να κατακτήσω τίτλους με την ομάδα και να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα», υπογράμμισε ο 21χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός.