Ο Στέφαν Ντε Φράι έκανε για πρώτη φορά το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος σε μία προπόνηση που είχε αρκετή ένταση.

Προπονήσεων συνέχεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που αυτή τη φορά έκαναν πρωινό πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης». Η πιο σημαντική είδηση αυτού ήταν η συμμετοχή του Στέφαν Ντε Φράι για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο μέρος του ομαδικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα είχε αρκετή ένταση, με τους Πράσινους να ξεκινούν με προθέρμανση και να συνεχίζουν με ασκήσεις κατοχής της μπάλας, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με στοχευμένες ασκήσεις φυσικής κατάστασης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε θέσης.

Το πρόγραμμα διήρκεσε περίπου μία ώρα και 20 λεπτά, με την ένταση να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα από την αρχή έως το τέλος. Οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε διαφορετικές πτυχές του παιχνιδιού, με έμφαση τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση.

Μετά την καθιερωμένη προθέρμανση, ακολούθησε άσκηση κατοχής της μπάλας. Στόχος ήταν οι παίκτες να αλλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες, διατηρώντας την κατοχή και αποφεύγοντας την πίεση των αντιπάλων.

Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ χώρισε τους ποδοσφαιριστές σε δύο ομάδες και δούλεψε εκτενώς σε τακτικά στοιχεία, διακόπτοντας ανά στιγμές την άσκηση για να δώσει οδηγίες και να ζητήσει μεγαλύτερη ένταση, σωστές αποστάσεις και γρήγορες αποφάσεις.

Ακολούθως, το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδι από περιοχή σε περιοχή, με τις δύο ομάδες να εφαρμόζουν στην πράξη όσα είχαν δουλέψει στο τακτικό κομμάτι της προπόνησης.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε γκρουπ, ανάλογα με τη θέση στην οποία αγωνίζονται, και ακολούθησαν εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε ρόλου.