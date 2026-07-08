Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Γένσεν είναι πιθανό να μπει στο στόχαστρο της Λάτσιο.

Η ιταλική ιστοσελίδα «tuttosport» βάζει στο παιχνίδι για τον Ματίας Γένσεν, που θέλει ο Παναθηναϊκός, έναν νέο «μνηστήρα» από την Ιταλία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η Λάτσιο είναι πιθανό να στραφεί στην περίπτωσή του.

Οι «Λατσιάλι» έχουν στο στόχαστρό τους τον Νίκο Ντομίνγκες από την Μπολόνια και στο σενάριο που δεν καταφέρουν να τα βρούν με τους συντοπίτες τους για τον συγκεκριμένο παίκτη, τότε θα πάνε στο plan B και θα εξετάσουν το ενδεχόμενο της απόκτησης του Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, τον οποίο παλεύει εδώ και αρκετές μέρες το «τριφύλλι».

Ο 30χρονος μέσος έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, μετά την εξάσκηση της οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του και η αξία του υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ.

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