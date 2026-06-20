Σε θετικό κλίμα ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επαφές ανάμεσα σε Νταβέλη και Στυλιανό για την παραχώρηση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet

Το όνομα του Ζήση Στυλιανού εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο για την επόμενη ημέρα στα διοικητικά της ΑΕΛ Novibet, με τον Λαρισαίο εφοπλιστή να πραγματοποιεί τηλεδιάσκεψη με τον Αχιλλέα Νταβέλη.

Όπως έκανε γνωστό με ενημέρωσή της η ομάδα, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος προκειμένου να προχωρήσουν σε ενα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας για τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων και να προχωρήσει η διαδικασία πώλησης της ΠΑΕ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επιβεβαιώνει ότι σήμερα Σάββατο 20/6 και ώρα 12.30, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των κ. Αχιλλέα Νταβέλη και του υποψήφιου επενδυτή κ. Ζήση Στυλιανού, με την συμμετοχή και συμβολή του προέδρου της ερασιτεχνικής, κ. Λάμπρου Ιωακείμ.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις καλές προθέσεις τους και το αμοιβαίο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να υπογράψουν άμεσα ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, βάσει του οποίου ανεξάρτητοι ελεγκτές θα τρέξουν τον απαραίτητο έλεγχο όλων των οικονομικών στοιχείων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν επίσης, πόσο αναγκαίο και σημαντικό είναι να αποφανθούν οι ειδικοί έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου, για την εγκυρότητα ή μη των δηλωμένων υποχρεώσεων.

Από την πλευρά του ενδιαφερόμενου είναι γνωστό ότι υπάρχει δωρεάν παραχώρηση των μετόχων της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet από την απερχόμενη διοίκηση και ότι το μοναδικό ζητούμενο είναι η παροχή εγγυήσεων από πλευράς του για τις υποχρεώσεις.

Ο υποψήφιος επενδυτής κ. Ζήσης Στυλιανός δεσμεύτηκε σε κάθε περίπτωση ότι θα αποσαφηνίσει οριστικά το ενδιαφέρον του πριν τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας, που είναι η Κυριακή 28 Ιουνίου.

Εξυπακούεται ότι το ενδιαφέρον του κ. Στυλιανού δεν είναι αποκλειστικό και δεν δεσμεύει την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet για οποιαδήποτε άλλη πρόταση επενδυτών, εφόσον αυτή προκύψει έως το τέλος της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη που μπορεί να προκύψει».

