Ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας αναφέρθηκε στους μεταγραφικούς στόχους.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ πραγματοποίησε την πρώτη του συγκέντρωση για τη νέα σεζόν.

Στόχος των Κρητικών φυσικά είναι να βρεθούν πιο ψηλά από την περασμένη περίοδο, που κρίθηκε επιτυχημένη με την κατάκτηση του τίτλου και ο τεχνικός Χρήστος Κόντης έκανε λόγο για έξι μεταγραφές. Αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες θέσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόντης:

Για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τη νέα σεζόν: «Δεν είναι απλώς μία νέα χρονιά. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχω βρεθεί στη θέση να παίξω ευρωπαϊκά παιχνίδια ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής και για όλους είναι ένα όνειρο. Μας προσδοκά κάτι όμορφο που έρχεται. Όλοι μαζί να κάνουμε κάτι ωραίο. Είναι 8-10 παιχνίδια, είτε στο Europa, είτε στο Conference League. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια και πάνω απ’ όλα να το ευχαριστηθούμε».

Για τις απαιτήσεις:

«Είναι μία πολύ απαιτητική χρονιά. Χρειάζεται απ' όλους μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Τα παιδιά ανυπομονούν να ξεκινήσουν, το ίδιο κι εγώ με τους συνεργάτες μου. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλες τις διοργανώσεις».

Για τις μεταγραφές:

«Έχουμε κάνει μία μεταγραφή με τον Μπουχαλάκη, αλλά είμαστε ακόμη στην αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν περιπτώσεις που είμαστε κοντά και άλλες που είναι πιο δύσκολες. Αξιολογούμε καθημερινά την ομάδα και ελπίζω τις επόμενες ημέρες να ενισχυθούμε με τους παίκτες που θέλουμε, ώστε να φτιάξουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε.

Ψάχνουμε στόπερ, δεξί μπακ και επιθετικό. Θέλουμε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, φιλοδοξία, καλή νοοτροπία, που να έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παίκτες γρήγορους, έξυπνους και με σύγχρονα χαρακτηριστικά».

Για τους στόχους του ΟΦΗ:

«Το πρωτάθλημα είναι το πιο σημαντικό. Θέλουμε να βρεθούμε στις θέσεις 5-8. Μέσα από το πρωτάθλημα μία ομάδα χτίζει νοοτροπία νικητή. Θέλουμε να κάνουμε μία πολύ καλή πορεία. Στο Κύπελλο, ως Κυπελλούχοι Ελλάδας, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε ψηλά. Πρέπει να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας.

Στην Ευρώπη τα παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα και απαιτητικά. Πρέπει να τα χαρούμε, να τα ευχαριστηθούμε και να τα παίξουμε με όλο μας το είναι. Αν καταφέρουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται, θα είναι ιδανικό για εμάς. Δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό είναι μέσα στο μυαλό μου».

Για την ομοιογένεια της ομάδας:

«Θέλαμε πολύ σαν ομάδα να κρατήσουμε τους παίκτες που θέλαμε και η διοίκηση αντέδρασε άμεσα. Δεν μπορούμε να είμαστε σε όλα 100% επιτυχημένοι, όμως έχουμε μία πολύ σταθερή βάση. Αυτή η βάση είναι εδώ και θα δείξει τον δρόμο στους καινούργιους. Αν ενισχυθούμε όπως θέλουμε, ποιοτικά και ποσοτικά, θα δημιουργήσουμε μία πολύ ανταγωνιστική ομάδα».

Για το ρόστερ και τον Καρυπίδη:

«Θέλω σίγουρα έξι μεταγραφές και πιστεύω ότι θα τις κάνουμε. Θέλουμε ένα ρόστερ περίπου 30 ατόμων, με 26 ποδοσφαιριστές και τέσσερις τερματοφύλακες.

Η πρόσληψη του Καρυπίδη είναι μία πολύ καλή κίνηση. Είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, τον είχα και ποδοσφαιριστή. Είναι ένα σοβαρό και αξιόλογο παιδί, με τεράστια εμπειρία σε έναν μεγάλο σύλλογο. Η αναβάθμιση σε αυτή τη θέση ήταν πολύ σημαντική και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».