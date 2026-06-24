Ο Αστέρας AKTOR θα αναχωρήσει στις 18 Ιουλίου για την Ολλανδία, όπου και θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Στην Ολλανδία θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Αστέρας AKTOR. Οι Αρκάδες ξεκινούν προπονήσεις στις 6 του Ιουλίου και θα τις πρώτες του προπονήσεις στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Στις 18 του Ιουλίου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία όπου και θα μείνει μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Το προπονητικό κέντρο στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις είναι το s.v. M.O.C. '17 και η αποστολή θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Fletcher Wellness-Hotel Stadspark, στην ολλανδική πόλη Bergen op Zoom.

Στις αρχές του μήνα ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου του κλαμπ, Σάββας Τσαμπούρης, είχε κάνει ταξίδια τόσο σε Ολλανδία όσο και στην Αυστρία, όπου αξιολόγησε προπονητικά κέντρα και εν τέλει προκρίθηκε η επιλογή του s.v. M.O.C. '17

Σύντομα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα τέσσερα φιλικά της προεοτιμασίας.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

Ο ASTERAS AKTOR θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα 6 Ιουλίου την πρώτη προπόνηση ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, την 20ή διαδοχική σεζόν της ομάδας μας στην Super League.

Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας θα διεξαχθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Στις 18 Ιουλίου η ομάδα μας θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου έως τις 2 Αυγούστου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Το προπονητικό κέντρο στο οποίο θα πραγματοποιούνται οι προπονήσεις είναι το s.v. M.O.C. '17 και η αποστολή θα καταλύσει στο ξενοδοχείο Fletcher Wellness-Hotel Stadspark, στην ολλανδική πόλη Bergen op Zoom.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ολλανδία ο ASTERAS AKTOR θα πραγματοποιήσει τέσσερα φιλικά προετοιμασίας. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι αντίπαλοι, καθώς και οι ημέρες και οι έδρες διεξαγωγής των αγώνων.