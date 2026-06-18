Η Κηφισιά με τη μεταγραφή του Λαζάρ Αμανί στη Σερκλ Μπριζ έφτασε τις πέντε πωλήσεις σε βάθος τριετίας και την πρώτη επί ημερών Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος έχει μπει δυνατά στον νέο του ρόλο.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της με την επίτευξη του στόχου της παρθενικής παραμονής στη Super League και ήδη έχει αρχίσει ο σχεδιασμός ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία θα βρει το κλαμπ των Βορείων Προαστίων για τρίτη φορά στην κορυφαία κατηγορία.

Ένας από τους βασικούς άξονες στο ποδοσφαιρικό project της διοίκησης του Χρήστου Πρίτσα είναι η εξέλιξη της Κηφισιάς σε μοντέρνο «selling club», ώστε η ομάδα να μπορεί να βασίζεται (και) σε έσοδα προερχόμενα από πωλήσεις, πέρα από τα σταθερά έσοδα που έχει ως ομάδα της elite του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα της Αττικής πούλησε στη Σερκλ Μπριζ της πρώτης κατηγορίας του Βελγίου τον Λαζάρ Αμανί, σε μια εξέλιξη πλήρως εναρμονισμένη με τον τρόπο που θέλει να λειτουργεί το κλαμπ. Τον Ιβοριανό χαφ εντόπισε στην αγορά των ελεύθερων ο τότε τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς και νυν του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, με τον 28χρονο να είναι βασικότατος την περασμένη σεζόν στο πλάνο του Σεμπάστιαν Λέτο και ένα χρόνο αργότερα έφερε έσοδα στα ταμεία της ΠΑΕ, ενώ ο ίδιος είχε αποκτηθεί με μηδενικό κόστος.

Ο Αμανί είναι η πέμπτη πώληση της Κηφισιάς τα τελευταία 2,5 χρόνια, γεγονός που μόνο αμελητέο δεν είναι για ένα κλαμπ που τα τελευταία χρόνια κάνει τα πρώτα του βήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δεν αποκλείεται μέσα στο καλοκαίρι να προκύψει και νέα παραχώρηση ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως η ομάδα των Βορείων Προαστίων έχει δύο ποδοσφαιριστές (Αντόνισε - Ραμίρεζ) στην κορυφαία «βιτρίνα» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, το οποίο πάντοτε επηρεάζει την αγορά και δη αυτούς που είναι εκεί.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ο Γιάννης Μασούρας παραχωρήθηκε αντί χρηματικού αντιτίμου στην Αστάνα και λίγους μήνες αργότερα, μετά τον υποβιβασμό της ομάδας, ο πρώτος σκόρερ της στην παρθενική «Σουπερλιγκάτη» χρονιά, ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, πουλήθηκε στη Νίζνι.

Φυσικά, από τις πωλήσεις ξεχωρίζει το... mega deal του περασμένου Οκτωβρίου, όταν ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης πουλήθηκαν στον Παναθηναϊκό αντί ποσού μεγαλύτερου των 3 εκατομμυρίων ευρώ και παράλληλα η Κηφισιά διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30%. Αξιοσημείωτο πως και οι πέντε ποδοσφαιριστές που προσέφεραν έσοδα στο κλαμπ αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι!

Μπήκε... ζεστά ο Μποτία

Τα παραπάνω είναι σε τεράστιο βαθμό επιτεύγματα της διοίκησης του Χρήστου Πρίτσα και του επί σειρά ετών τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Στέφανου Κοτσόλη, όμως αυτό δεν αναιρεί τη συνεισφορά του Αλμπέρτο Μποτία στην πρόσφατη πώληση του Αμανί. Πρόκειται για την πρώτη του πώληση ως στέλεχος ομάδας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο 37χρονος Ισπανός έχει μπει δυναμικά στον νέο του ρόλο, ως τεχνικός διευθυντής, έχοντας την αποστολή να «χτίσει» μαζί με τον Σεμπάστιαν Λέτο την ομάδα της νέας σεζόν και ήδη έχει κάνει τις πρώτες του κινήσεις. Εκτός από τις δύο πρώτες μεταγραφές, τις προσθήκες του πρώην συμπαίκτη του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου και του Κωνσταντίνου Αποστολάκη, έχει καταφέρει δύο σημαντικές επιτυχίες.

Από τη μία είναι η πώληση του Λαζάρ Αμανί, ποδοσφαιριστή στα 28 του χρόνια, ο οποίος είχε αποκτηθεί με μηδενικό κόστος, και από την άλλη είναι η παραμονή του Χόρχε Πόμπο, για την οποία διαβάσατε στο Gazzetta. Ο Μποτία είχε ενεργό ρόλο και άμεση επαφή με τον συμπατριώτη του και πιστώνεται μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας την παραμονή του κορυφαίου παίκτη της Κηφισιάς της σεζόν που ολοκληρώθηκε, και μάλιστα κόντρα στον μεγάλο... Σουπερλιγκάτο ανταγωνισμό, με «αντιπάλους» όπως ο Ηρακλής, η Καλαμάτα και ο Άρης.

Βέβαια, αυτά είναι μόνο η αρχή και ο άλλοτε στόπερ της Σεβίλλης και του Ολυμπιακού έχει μπροστά του πολλή δουλειά για τη διαμόρφωση της ομάδας της νέας αγωνιστικής περιόδου και το καλοκαίρι είναι μεγάλο...