Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Ώρα... μηδέν και για την ΑΕΚ, αφού η «Ένωση» ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ολλανδία και το Άπελντοορν προκειμένου να κάνει εκεί το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα μείνουν εκεί αρχικά ως το Σάββατο 18 του Ιουλίου, ύστερα θα κάνουν ένα μικρό διάλειμμα τεσσάρων ημερών και στις 23 Ιουλίου θα γυρίσουν για να ολοκληρώσουν το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της δουλειάς τους.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αποστολή του Μάρκο Νίκολιτς για την Ολλανδία είναι οι: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης, Σαρακασίδης, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας,Τσαραμανίδης, Χριστακόπουλος, Ψυρόπουλος, Μαρίν, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Καλοσκάμης, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Κοϊτά, Ζούμπκοβ, Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι, Καραργύρης.

Σ' αυτό το διάστημα η ΑΕΚ θα δώσει και έξι φιλικά παιχνίδια.

12/7 ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ

15/7 ΑΕΚ - Φίτεσε

18/7 ΑΕΚ - Χρόνιγκεν

26/7 ΑΕΚ - Τσβόλε

29/7 ΑΕΚ - Σάμσουνσπορ

2/8 ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν

Οι φωτογραφίες από τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, που έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» το πρωί της Δευτέρας (06/07). Μάλιστα, εκείνοι έβγαλαν φωτογραφίες και υπέγραψαν αυτόγραφα σε κάποιους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν εκεί.