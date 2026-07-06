Οζντόεφ: Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κράσνονταρ
Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, μετά από τρία χρόνια και έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας (05/07) ανακοινώθηκε και επίσημα από τη ρώσικη Κράσνονταρ.
Ο 33χρόνος μέσος αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του, μετά από μία τετραετία σε Τουρκία και Ελλάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας, ενώ όπως φαίνεται θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 21.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κράσνονταρ:
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«Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ είναι μαζί μας! Ο 33χρονος μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Με τη φανέλα της Κράσνονταρ, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 21».
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