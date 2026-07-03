Οζντόεφ: Για πρόταση από την Κρασνοτάρ κάνουν λόγο οι Ρώσοι
Η ρωσική ιστοσελίδα «Championat» έδωσε ένα update σχετικά με το μέλλον του Μαγκομέντ Οζντόεφ, του οποίου το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι και δεν θα ανανεωθεί.
Ο Ρώσος κεντρικός μέσος φαίνεται, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ αυτό, να έχει δεχθεί πρόταση από την δευτεραθλήτρια Ρωσίας, Κρασνοτάρ, η οποία αφορά συμβόλαιο δύο ετών.
Κάπως έτσι ο 33χρονος ποδοφαιριστής θα έχει την επιλογή να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από τέσσερα χρόνια στο εξωτερικό, πηγαίνοντας σε μία από τις καλύτερες ομάδες την περίοδο αυτή.
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Υπενθυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά» πραγματοποιώντας 50 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε 9 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ σε περισσότερα από 3,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά.
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