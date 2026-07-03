Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ έχει δεχθεί πρόταση από την Κρασνοτάρ.

Η ρωσική ιστοσελίδα «Championat» έδωσε ένα update σχετικά με το μέλλον του Μαγκομέντ Οζντόεφ, του οποίου το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το φετινό καλοκαίρι και δεν θα ανανεωθεί.

Ο Ρώσος κεντρικός μέσος φαίνεται, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ αυτό, να έχει δεχθεί πρόταση από την δευτεραθλήτρια Ρωσίας, Κρασνοτάρ, η οποία αφορά συμβόλαιο δύο ετών.

Κάπως έτσι ο 33χρονος ποδοφαιριστής θα έχει την επιλογή να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από τέσσερα χρόνια στο εξωτερικό, πηγαίνοντας σε μία από τις καλύτερες ομάδες την περίοδο αυτή.

Υπενθυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του «δικεφάλου του βορρά» πραγματοποιώντας 50 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε 9 γκολ κι έδωσε 5 ασίστ σε περισσότερα από 3,5 χιλ. αγωνιστικά λεπτά.

Μάθετε όλα τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ εδώ.