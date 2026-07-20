ΠΑΟΚ: Oι υποψήφιοι αντίπαλοί του σε Europa και Conference League
- Αναλυτικά τα ζευγάρια για το Europa League
- Οι αντίπαλοι για τον 3ο προκριματικό του Conference League
Σε ρυθμούς κληρώσεων κινούνται οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση, καθώς θα συμμετάσχει σε δύο διαφορετικές διαδικασίες.
Στις 14:00, ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει το ζευγάρι-αντίπαλο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, στην περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου. Σε αυτή την κλήρωση, οι Θεσσαλονικείς θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ισχυρών(ως ζευγάρι με τους Ουκρανούς και θα έχουν 7 πιθανούς αντίπαλους.
Λίγο αργότερα, η ομάδα του Λίσι θα μπει και στην κλήρωση των προκριματικών του Conference League. Αυτό το εναλλακτικό σενάριο θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου και συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση.
Αναλυτικά τα ζευγάρια για το Europa League
- Χάμαρμπι (Σουηδία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)
- Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)
- Γιαγκελόνια (Πολωνία)
- Τρόμσο (Νορβηγία)-Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)
Οι αντίπαλοι για τον 3ο προκριματικό του Conference League
- Ηττημένος ζευγαριού Χάιντουκ (Κροατία) – Πάφος (Κύπρος)
- Ηττημένος ζευγαριού Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία)
- Ηττημένος ζευγαριού Κάραμπαγκ (Αζερμπαϊτζάν) – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)
- Αλουμίνι (Σλοβενία) – Ντίναμο Σίτι (Αλβανία)
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