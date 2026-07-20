Οι ομάδες που θέτουν υποψηφιότητα για να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League αλλά και του Conference League.

Σε ρυθμούς κληρώσεων κινούνται οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση, καθώς θα συμμετάσχει σε δύο διαφορετικές διαδικασίες.

Στις 14:00, ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει το ζευγάρι-αντίπαλο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, στην περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου. Σε αυτή την κλήρωση, οι Θεσσαλονικείς θα τοποθετηθούν στο γκρουπ των ισχυρών(ως ζευγάρι με τους Ουκρανούς και θα έχουν 7 πιθανούς αντίπαλους.

Λίγο αργότερα, η ομάδα του Λίσι θα μπει και στην κλήρωση των προκριματικών του Conference League. Αυτό το εναλλακτικό σενάριο θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να αποκλείσει τη Ντιναμό Κιέβου και συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια για το Europa League

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Πάφος (Κύπρος)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)

Τρόμσο (Νορβηγία)-Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)

Οι αντίπαλοι για τον 3ο προκριματικό του Conference League