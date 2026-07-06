Η Καλαμάτα ανακοίνωσε ακόμα μια προσθήκη, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον 20χρονο μπακ Άλεξ Πέρες.

Η Καλαμάτα συνεχίζει τις προσθήκες της για τη νέα χρονιά, ανακοινώνοντας ακόμα μια μεταγραφή για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Ο Άλεξ Πέρες είναι επίσημα μέλος της Μαύρης Θύελλας, έχοντας εμπειρίες τόσο από το ισπανικό όσο και από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός αμυντικός έχει ενσωματωθεί στην ομάδα και ταξιδεύει με τους συμπαίκτες του για το Πήλιο, όπου θα γίνει η πρώτη φάση της προετοιμασίας τους.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Ο Άλεξ Πέρες αποτελεί μέλος της οικογένειας της Μαύρης Θύελλας!

Έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες της Ράγιο Βαγεκάνο και της Μπέτις, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στην ομάδα νέων της Ίντερ και της Τορίνο.

Άλεξ, σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!»