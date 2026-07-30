Παίκτης της Καλαμάτας θα είναι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Αργύρης Λιατσικούρας, με τη Μαύρη Θύελλα να επιβεβαιώνει τον δανεισμό του από τον Ολυμπιακό.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Αργύρης Λιατσικούρας θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Καλαμάτας την ερχόμενη σεζόν, καθώς η Μαύρη Θύελλα τον απέκτησε ως δανεικό από τον Ολυμπιακό.

Ο 22χρονος χαφ ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του Youth League, μετρώντας 22 συμμετοχές με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ στη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό της, επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές με ποιότητα, φιλοδοξία και προοπτική, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αργύρη Λιατσικούρα από τον Ολυμπιακό, με τη μορφή δανεισμού.

Ο 19χρονος μέσος αποτελεί έναν σύγχρονο box-to-box χαφ, που ξεχωρίζει για τη δυναμική παρουσία του στον άξονα, την ένταση στο παιχνίδι του, τις κινήσεις του προς την αντίπαλη περιοχή, αλλά και την ικανότητά του τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, παρουσιάζει αξιοσημείωτη αγωνιστική ωριμότητα και προσωπικότητα.

Ο Αργύρης Λιατσικούρας ήταν από τα βασικά στελέχη της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού που έγραψε ιστορία με την κατάκτηση του UEFA Youth League, καταγράφοντας συνολικά 22 συμμετοχές στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, με δύο γκολ και δύο ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρωπαϊκή επιτυχία των «ερυθρόλευκων».

Παράλληλα, έχει αγωνιστεί τόσο με τη δεύτερη όσο και με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ αποτελεί σταθερό μέλος των μικρών Εθνικών ομάδων, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Ελλάδας στις Κ19 και Κ21.

Η οικογένεια της Μαύρης Θύελλας καλωσορίζει τον Αργύρη Λιατσικούρα στην Καλαμάτα και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τη μελανόλευκη φανέλα!»