Ο ΟΦΗ θα πάει και πάλι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Οι ημερομηνίες και τα φιλικά.

Ο ΟΦΗ ενημέρωσε πως το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του θα γίνει και πάλι στο Ρούσενταλ της Ολλανδίας, όπως συνέβη και πέρυσι. Οι Κρητικοί θα μεταβούν εκεί στις 21 Ιουλίου και θα παραμείνουν μέχρι και τις 5 του Αυγούστου.

Στο διάστημα που θα δουλεύουν εκεί θα δώσουν φιλικά και τα απαραίτητα φιλικά τεστ για να δουν καλύτερατο επίπεδο ετοιμότητά τους. Εκείνα αναμένονται να είναι τέσσερα, όμως περισσότερα για κείνα θα γίνουν γνωστά, όταν οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη γίνει γνωστά τα δύο εξ' αυτών έπειτα από σχετική ενημέρωση που παρείχαν οι αντίπαλες ομάδες. Η μία θα είναι η Βίλεμ την 1η του Αυγούστου και η έταιρη θα είναι η Μπρέντα στις 28 του Ιουλίου.