Ο Αστέρας Aktor ανακοίνωσε την προσθήκη δύο ακόμη ανθρώπων στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Δύο ακόμη άνθρωποι θα εργάζονται πλέον στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Αντωνόπουλου στον Αστέρα Aktor, το οποίο διευρύνθηκε περαιτέρω. Ο Έλληνας τεχνικός, εκτός από τους Ντίσιο, Λαγκαδίτη, Πομώνη και Ρούσση, που προϋπήρχαν, θα έχει πλέον στις υπηρεσίες του και τους Κιβρακίδη και Ποταμιάνο.

Ο πρώτος θα είναι γυμναστής αποκατάστασης και ο δεύτερος αναλυτής.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή φυσικής κατάστασης, κ. Γιώργος Κιβρακίδη και τον αναλυτή ποδοσφαίρου, κ. Γιάννη Ποταμιάνο.

Ο κ. Γιώργος Κιβρακίδης είναι γυμναστής αποκατάστασης. Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1995 και είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B. Έχει εργαστεί στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στην Αγία Παρασκευή, στον Εθνικό Πειραιώς και στην ΑΕΚ Β'.





Ο κ. Γιάννης Ποταμιάνος αναλαμβάνει αναλυτής ποδοσφαίρου της ομάδας μας. Γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1985 και είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B. Έχει εργαστεί ως προπονητής μικρών ηλικιών σε Ακαδημία ποδοσφαίρου στην Πάφο στην Κύπρο, ήταν μέλος της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League και πέρυσι εργάστηκε στον Ολυμπιακό Β'.



Καλωσορίζουμε τον κ. Γιώργο Κιβρακίδη και τον κ. Γιάννη Ποταμιάνο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τούς ευχόμαστε καλή επιτυχία.