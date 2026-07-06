Ο Αστέρας Aktor γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντριάν Ριέρα, που επιστρέφει στην Τρίπολη έπειτα από τρία χρόνια.

Η επιστροφή του Αντριάν Ριέρα στον Αστέρα Aktor ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (06/07) με κάθε επισημότητα, αφού οι Αρκάδες ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του. Ο Ισπανός εξτρέμ επιστρέφει έτσι στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας έπειτα από τρία χρόνια.

Στο διάστημα αυτό είχε φορέσει τη φανέλα της ομάδας σε 114 παιχνίδια, σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 14 ασίστ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Aktor

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ



Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Adrian Riera. Ο Adrian γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1996 στην πόλη Murcia της Ισπανίας, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στην ομάδα μας. Από το 1019 έως το 2023 φόρεσε την κιτρινομπλέ φανέλα σε 114 επίσημους αγώνες, σημείωσε 12 γκολ και έδωσε 14 ασίστ.

Καλωσορίζουμε και πάλι τον Adrian στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε νέες επιτυχίες με την ομάδα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ



Levante UD 7

La Roda CF 11

SD Formentera 27 (3)

Villarreal CF B 16

ASTERAS AKTOR 114 (12)

ΟΦΗ 49 (4)

Ακρίτας Χλώρακας 13 (1)

Πανσερραϊκός 19 (2)

ΔΗΛΩΣΗ



"Χαίρομαι που επιστρέφω στην ομάδα η οποία με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή, δεν το ξεχνάω και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη. Θα συναντήσω πολλούς φίλους στην ομάδα και στην πόλη και αυτό μού δίνει έξτρα κίνητρο. Vamos ASTERAS".

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