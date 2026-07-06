Με ανάρτησή του στα social media ο Ολυμπιακός παρουσίασε στο κοινό τη νέα, εκτός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2026-2027.

Τα... αποκαλυπτήρια της νέας, εκτός έδρας εμφάνισής του για τη σεζόν που μας έρχεται (2026-2027) έκανε το πρωί της Δευτέρας (6/7) ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης στα social media παρουσίασαν τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ -κυρίως- στα εκτός έδρας παιχνίδια, με το λευκό να ξεχωρίζει και το κόκκινο να δίνει μια όμορφη πινελιά.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.