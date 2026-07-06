Ολυμπιακός: Δημοσίευσε την εκτός έδρας φανέλα για τη νέα σεζόν
Τα... αποκαλυπτήρια της νέας, εκτός έδρας εμφάνισής του για τη σεζόν που μας έρχεται (2026-2027) έκανε το πρωί της Δευτέρας (6/7) ο Ολυμπιακός.
Οι «ερυθρόλευκοι» μέσω ανάρτησης στα social media παρουσίασαν τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ -κυρίως- στα εκτός έδρας παιχνίδια, με το λευκό να ξεχωρίζει και το κόκκινο να δίνει μια όμορφη πινελιά.
Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες, κεντρικά πρόσωπα είναι ο Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, Πάμπλο Μαφέο.
Wherever we go, we carry our colours with us.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026
Introducing the new Olympiacos FC 26/27 Away Jersey.#OlympiacosFC #adidasgr #adidasfootball @adidasfootball pic.twitter.com/q83t5XN9r8
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