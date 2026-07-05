Σε μια ακόμα προσθήκη προχώρησε ο Αστέρας Τρίπολης, που εντάσσει στο δυναμικό του τον 21χρονο Γιάννη Γκιτέρσο.

Ο Γιάννης Γκιτέρσος είναι πλέον παίκτης του Αστέρα AKTOR, με την ομάδα της Αρκαδίας να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό επιθετικό μέχρι το 2029.

Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, ο Γιάννης Γκιτέρσος είναι ένας από τους μικρούς για τους οποίους είχαν κινηθεί οι Αρκάδες και αναμένεται να πλαισιώσει τον Φεντερίκο Μακέντα. Παράλληλα, ο σύλλογος θα αναζητήσει κι έναν βασικό σέντερ φορ, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες πρόκειται να ανακοινωθούν και οι επιστροφές του Γιάννη Κώτσιρα και του Αντριάν Ριέρα.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Γιάννη Γκιτέρσο, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 2005 στην Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως επιθετικός και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και την περσινή χρονιά σημείωσε 13 γκολ και μια ασίστ σε 27 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β' στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με την ομάδα μας.

ΔΗΛΩΣΗ

"Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την εμπιστοσύνη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε έναν ιστορικό σύλλογο και εύχομαι να δικαιώσω τους ανθρώπους που με επέλεξαν, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο''»