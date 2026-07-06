Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου, τη δουλειά του και υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσει να δουλεύει για την ΑΕΚ έως το 2029 και βάλε...

Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και ιδιαίτερα για εμάς στην κιτρινόμαυρη φυλή και καθημερινότητα, να ευχηθούμε καλή αρχή σεζόν, μιας και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ πέταξε και βρίσκεται στην Ολλανδία για να βάλει τις βάσεις για τη νέα, ιδιαίτερα απαιτητική, αγωνιστική χρονιά που αργεί ακόμη να ξεκινήσει φυσικά: θέλουμε περισσότερο από μήνα για όποιον το ξέχασε. Διότι να θυμίσω σε τούτο το σημείο πως ο Δικέφαλος θα αντιμετωπίσει στον πρώτο, και για τις δυο ομάδες επίσημο αγώνα, τον ΟΦΗ στην έδρα του στις 12 του Αυγούστου για τη διεκδίκηση του Σούπερ Καπ... Κοινώς υπάρχει μπόλικος προς εκμετάλλευση διαθέσιμος χρόνος προκειμένου να δουλευτεί σωστά η ομάδα από τον Μάρκο Νίκολιτς και να διαπιστωθεί στην πορεία της προετοιμασίας σε Ολλανδία και Ελλάδα αν προκύπτει κάποια επιπλέον ανάγκη πλην του ενός ακόμη στόπερ που παραμένει ανοιχτό και το πιο πιθανότερο να συμβεί για την Ένωση. Επαναλαμβάνω αυτό που σημείωνα ξανά και ξανά και υπενθυμίζω το τεράστιο όφελος της κατάκτησης του πρωταθλήματος και για το χρόνο προς εκμετάλλευση που προσέφερε στην ΑΕΚ (πλην των αυτονόητων κερδών) αλλά το ζητούμενο ήταν να κατάφερνε να το πετύχει...

Η αλήθεια είναι πως χάρη στον Χαβιέρ Ριμπάλτα το κάνει ήδη και με το παραπάνω, αξιοποιεί απόλυτα σωστά το διαθέσιμο προς εκμετάλλευση χρόνο, ενώ έχει σημασία πως αυτό το καταφέρνει έχοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί στο χορτάρι. Διότι προφανώς και κάνεις δεν γίνεται να γνωρίζει αν θα βγει η σούπερ επιλογή του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, αν θα ανταποκριθεί ο εξαιρετικός μέσος Κάιρινεν και τι θα δώσουν οι Αλεξίου και Σαρακασίδης άμεσα και μακροπρόθεσμα! Ωστόσο αυτό που προσπαθούσε να πετύχει η ΑΕΚ και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της, να ταξιδέψει ο Νίκολιτς στην Ολλανδία με ολοκληρωμένο το ρόστερ του στις βασικές ανάγκες που εκείνος αξίωσε και εισηγήθηκε, είναι γεγονός πλέον και όχι το ζητούμενο. Ο Δικέφαλος βρίσκεται με όλα τα απαραίτητα κομμάτια του παζλ στο Άπελντορν για να χτίσει την ομάδα που θα διεκδίκηση τη παραμονή στην κορυφή και τη συμμετοχή στο League phase του Champions league (με δεδομένη την παρουσία στην αντίστοιχη phase του)!

Πλέον υπάρχει ο χρόνος να τρέξουν και άλλα ζητήματα πολύ ουσιαστικά για το αγωνιστικό και σημαντικά όπως είναι οι επιπλέον απομακρύνσεις-παραχωρήσεις και φυσικά οι ανανεώσεις που ...καίνε την ΑΕΚ για περιπτώσεις παικτών τα συμβόλαια των οποίων μπήκαν στη τελική ευθεία, στη τελευταία χρονιά. Στο πρώτο... πακέτο ανήκουν περιπτώσεις όπως οι Πιερό, Πάολο Φερνάντες που επιβεβαιώθηκε ότι δεν ταξίδεψαν για Ολλανδία και εκείνες των Ελίασον και Λιούμπισιτς αν βρεθεί κάτι... Στο δεύτερο και πιο σοβαρό κομμάτι θα συναντήσουμε δύο κεφάλαια πολύ σημαντικά αγωνιστικά για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ: αφενός τον γκολεαδόρ της Λούκα Γιόβιτς, με τον οποίο η Ένωση συζητάει και υπάρχουν θετικές ενδείξεις αλλά όχι και συμφωνία ακόμη, αφετέρου με τον Πινέδα ο οποίος θα ξεκινήσει σύντομα την άδειά του και θα προλάβει κομμάτι της δουλειάς του Δικέφαλου στην Ολλανδία όπως όλα δείχνουν (εκτός αν θελήσει ο κόουτς να του δώσει φουλ άδεια ξεκούρασης) μετά τον αποκλεισμό του Μεξικό από τη τεράστια Αγγλία!

Καλή η κουβέντα λοιπόν για αυτά τα κομμάτια, των ανανεώσεων και των παραχωρήσεων-απομακρύνσεων, σημαντική και καθοριστική για την ΑΕΚ και την εκάστοτε ομάδα που έχει τέτοια θέματα, μα προσωπικά αν ήμουν ιδιοκτησία του club, προτεραιότητα θα έδινα αλλού άμεσα και συγκεκριμένα στην επέκταση της συνεργασίας μου με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Το μοναδικό πράγμα που θα με απασχολούσε θα ήταν πώς να κλειδώσω στα Σπάτα και στης Φιλαδέλφειας τα μέρη τον Καταλανό διευθυντή ποδοσφαίρου ο οποίος κάνει εκπληκτική δουλειά και όχι με κάνα μπάτζετ εξωπραγματικό για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι αλήθεια ότι το έχει προαναγγείλει ο Μάριος Ηλιόπουλος που στάζει μέλι για τον Ριμπάλτα και στη διάρκεια της ανανέωσης συνεργασίας με τον Νίκολιτς ανέφερε πώς ακολουθεί ο Διευθυντής ποδοσφαίρου και προφανώς τον πιστεύουμε και θα συμβεί. Ωστόσο ακόμη δεν έχει προκύψει deal ανανέωσης έως το 2029 (τουλάχιστον μιας και η άποψη μου είναι πως αφού τον βρήκες -επαναλαμβάνω- κλείδωσε τον Σπάτα)...

Για κλείσιμο επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου για την πρόκριση της Αγγλίας στη ματσάρα στο Μεξικό με τη διοργανώτρια σε ένα γήπεδο που είχε πληγωθεί βαθιά το 1986 και όχι επειδή λατρεύω τα Λιοντάρια αλλά για το γεγονός ότι ο Ορμπελίν Πινέδα θα μπορέσει να ξεκουραστεί περισσότερο από ποτέ τούτο το καλοκαίρι... Σήμερα τελειώνουν οι υποχρεώσεις του με την εθνική της χώρας του και αρχίζει διακοπές ο "Μαγίτο" στην πατρίδα του και με όλη την οικογένειά του. Η λογική αναφέρει ότι ο διεθνής Μεξικανός κορυφαίος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος θα μπορέσει να ακολουθήσει ακόμη και από την αρχή του δεύτερου σταδίου προετοιμασίας τη δουλειά στο Άπελντορν της Ολλανδίας. Κι αυτό διότι απίστευτο σήμερα έως και τις 22 Ιουλίου είναι 15 με 16 μέρες άδειας προτού πιάσει εκ νέου δουλειά: περισσότερος καιρός ξεκούρασης από οποιοδήποτε άλλο καλοκαίρι για τον Πινέδα στην ΑΕΚ και την ιδανική χρονιά όπου στις 18 με 19 Αυγούστου θα διεκδικήσει να πετύχει τον τελευταίο ανεκπλήρωτο στόχο και όνειρό του που δεν είναι άλλο από το να αγωνιστεί και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση: το Champions league!