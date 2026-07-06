Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν έρθει σε επαφή με τη Σπόρτινγκ για τον Γκιόργκι Κοτσορασβίλι.

Η πορτογαλική ιστοσελίδα «record» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Γκιόργκι Κοτσορασβίλι εμπλέκοντας σ' αυτό τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος Γεωργιανός κεντρικός μέσος πήγε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι από τη Λεβάντε αντί ενός ποσού που έφτασε τα 5,5 εκατ. ευρώ και υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε 26 παιχνίδια, δίνοντας και δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.000 λεπτά που αγωνίστηκε. Οι Πορτογάλοι δεν έμειναν ικανοποιημένοι και μόνο αρνητικοί δεν θα ήταν στην παραχώρησή του.

Κάπου εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι φαίνεται να έχουν έρθει σε επαφή με τα «λιοντάρια της Λισαβώνας» προκειμένου να πάρουν τον παίκτη με τη μορφή δανεισμού για τη φετινή σεζόν.Μάλιστα, αμφότεροι θέλουν να συμπεριλάβουν και μία οψιόν αγοράς στη συμφωνία.

Ο Κοτσορασβίλι γνωρίζει πως δεν υπολογίζεται από τον Ρούι Μπόρζες και έχει αρχίσει ήδη να ψάχνεται για μία ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο, κατά προτίμηση στην Ισπανία απ' όπου και ήρθε.

Να σημειωθεί πως ο Γεωργιανός έχει συνυπάρξει με τον νυν προπονητή του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι στη Λεβάντε.